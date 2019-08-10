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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - يتطلب المكياج المثالي والمكتمل أدوات مناسبة لتطبيق مستحضرات المكياج، في مقدمها فرش المكياج التي تسمح لك بسهولة باستخدام ظلال العيون والبرونزر والبلاش وغيرها... لكن الحصول على أفضل فرش مكياج يشكل مهمة صعبة، كونه يتطلب عناية كبيرة لمعرفة أي فرش هي الأفضل.
انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل فرش مكياج شعر طبيعي من أجود الماركات العالمية، والتي ستمنحك المكياج المثالي الذي ترغبين فيه.
Tom Ford Eye Shadow Blend Brush 13
تتميز هذه الفرشاة المخصصة لمزج ظلال العيون، بشعيراتها الناعمة الى درجة تكفي لمزج الألوان بطريقة مثالية، فشكلها المدبب قليلاً يوزع ظلال العيون بشكل متساو لا تشوبه شائبة.
Laura Mercier Flat Eye Liner Brush
هذه الفرشاة مخصصة لتطبيق الكحل، وهي تتميز برأسها المسطح الرفيع، الذي يسمح لك بتطبيق أكثر دقة لكحل العين على منبت الرموش، إضافة الى أنها مثالية للاستخدام مع البودرة المضغوطة وظلال العيون الكريمية.
Morphe M310 Large Soft Fan
هذه الفرشاة مخصصة لتطبيق الباودر، فشعيراتها المصنوعة من شعر الماعز الطبيعي مثالية لتسليط الضوء على طول الجزء العلوي من عظمة الخد وجسر الأنف والأنف، فتمنحك مظهراً طبيعياً متألقاً.
Tom Ford Cream Foundation Brush 02
هذه الفرشاة مصنوعة من الشعر الطبيعي لتؤمن لك مزجاً رائعاً لأساس البشرة، بحيث تحصلين على تغطية بشرة مثالية لا تشوبها شائبة. نظفيها جيداً بعد كل استخدام وستعمّر معك طويلاً كونها ذات جودة عالية جداً.
Bobbi Brown Concealer Brush
تتميز هذه الفرشاة برأسها المسطح والمستدير، وهي مصممة لتطبيق الكونسيلر الكريمي والسائل، فتعمل على إخفاء الهالات السوداء والعيوب تحت العين بطريقة مثالية خالية من العيوب.
Charlotte Tilbury Powder & Sculpt Brush
هذه الفرشاة متعددة الاستخدامات، حيث بإمكانك استعمالها للبودرة والكونتور والبلاش، وقد تم تصميمها لنحت وتسليط الضوء على الوجه، ولتحقيق إطار مثالي للوجه. هذه الفرشاة مصنعة بخبرة كبيرة، حيث أنها تتميز بمقبض خشب مريح يجعل تطبيق مستحضرات المكياج سهلاً جداً.
Nars Yachiyo Kabuki Brush
هذه الفرشاة مصنوعة من شعر الماعز الطبيعي عالي الجودة، وهي مفضلة لدى كثر من فناني المكياج، كونها متعددة الوظائف، فمقبضها الأسود المغزول يدوياً يسمح لك بتطبيق مستحضرات المكياج بشكل دقيق جداً. وهي تُستخدم خصوصاً لتطبيق الهايلايتر والبرونزر، فتعمل على إبراز عظام الخد ونحت الوجه.
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