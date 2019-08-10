تفتيح البشرة وفق نوعها بأقوى الخلطات قبل العيد بيوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - تتعرض البشرة خلال الصيف لاشعة الشمس القوية بشكل مكثف مقارنة مع فصل الشتاء، لذلك هي تحتاج الى عناية مكثفة لتفتيح لونها ومكافحة ظهور التصبغات والبقع الداكنة عليها. وبما أن تقشير البشرة بالمنتجات التجارية خلال الصيف قد يترك أثاراً جانبية على البشرة، فسنقدم لك أقوى الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة وفق نوعها، لتحصلي على بشرة مشرقة خالية من العيوب والشوائب.



لتفتيح البشرة الجافة

امزجي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. وحين تمتزج المكونات مع بعضها البعض، طبقيها على وجهك ورقبتك واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اشطفي وجهك بالماء الفاتر. وفي حال كانت بشرتك الجافة من النوع الحساس، استبدلي اللبن بالحليب.



لتفتيح البشرة المختلطة

اخلطي ملعقة صغيرة من كل من خل التفاح وبيكربونات الصوديون، وملعقة كبيرة من كل من الكركم والعسل. حركي الخليط جيداً الى أن يصبح متماسكاً، من ثم طبقيه على وجهك بالتساوي من الأسفل الى الأعلى، واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة. وإذا عانيت من بعض الاحمرار على بشرتك فلا تقلقي، فهو سيزول بعد مدة قصيرة وستصبح بشرتك بيضاء مباشرة.

طبقي هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

تفتيح البشرة بالخلطات الطبيعية

لتفتيح البشرة الدهنية

قشري حبة من الطماطم واطحنيها بواسطة الخلاط الكهربائي. من ثم، أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زبدة الحليب وملعقة صغيرة من عصير الليمون. حركي المكونات جيداً وطبقيها على وجهك واتركيها لمدة 25 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع.

تفتيح البشرة بمكونات طبيعية



لتفتيح البشرة الحساسة

اطحني حبة من الخيار في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الحامض. حركي المكونات جيداً وطبقيها على الوجه والرقبة واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.

طبقي هذه الوصفة يومياً الى أن تحصلي على لون بشرة فاتح.

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