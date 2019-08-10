كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - يعد محيط العين إحدى أكثر مناطق الوجه تعرضاً للتجاعيد، كونها رقيقة وحساسة والأكثر تأثراً بالعوامل القاسية التي تؤدي الى ظهور تجاعيد تحت العين والخطوط الدقيقة حول العينين. لذلك، سنقدم لك أفضل كريم لإزالة التجاعيد تحت العين، بمكونات طبيعية تمتلك قدرة كبيرة على التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة.



كريم الأفوكادو



اخلطي خمس قطرات من زيت اللوز مع ثلاث شرائح مقشرة من الأفوكادو. حركي الخليط جيداً وطبقيه حول عينيك واتركيه لمدة خمس دقائق. من ثم، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

كريم الأفوكادو لإزالة التجاعيد تحت العين بمكونات طبيعية



كريم زبدة الشيا



اخلطي أربع ملاعق كبيرة من زبدة الشيا، ملعقة كبيرة من زيت اللوز، كبسولتين من الفيتامين E وثلاث قطرات من عصير الليمون الحامض في شكل جيد. وحين تحصلين على خليط أبيض ثقيل، طبقيه تحت العين، مع الحرص على تدليك محيط العين لبضع دقائق.

إزالة التجاعيد تحت العين بمكونات طبيعية بزبدة الشيا



كريم البطاطس



قشري ثمرة من البطاطس وقطعيها الى شرائح صغيرة، ثم أضيفي إليها ملعقتين من صلصة التفاح. بعدها، ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تصبح كالكريمة. ثم وزعي الخليط على منطقة حول العينين واتركيه لمدة خمس دقائق. بعد ذلك، شطفي وجهك بالمياه الدافئة.

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جربي البطاطس لإزالة التجاعيد تحت العين بمكونات طبيعية



وصفة العسل والجزر



اخلطي نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي مع ملعقة صغيرة من عصير الجزر، من ثم طبقي الخليط على التجاعيد الموجودة حول عينيك، وانتظري لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالمياه الباردة.

الجزر والعسل لإزالة التجاعيد تحت العين بمكونات طبيعية



كريم الخضار



في الخلاط الكهربائي، ضعي القليل من عصير الليمون، شريحتي طماطم، نصف ملعقة صغيرة من كل من مسحوق الكركم ودقيق العدس، وثلاث شرائح غير مقشرة من البرتقال. اطحني المكونات جيداً الى أن تحصلي على مزيج شبيه بالعجينة. طبقي المزيج حول عينيك واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

الخضار لإزالة التجاعيد تحت العين بمكونات طبيعية



كريم زيت الزيتون والخيار



قطعي ثمرة من الخيار واطحنيها في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي إليه ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون. اطحني المكونات مجدداً وطبقيها تحت العين واتركيها لمدة عشر دقائق. بعدها، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

زيت الزيتون والخيار لإزالة التجاعيد تحت العين بمكونات طبيعية

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