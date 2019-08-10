عمليات تجميل الوجه أنواعها وميزاتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - مما لا شك، أنّ البشرة المشدودة والنضرة، تُضفي مظهرًا شبابيًّا على اطلالة المرأة، وتُظهرها أصغر سنًّا. والكثير من النساء يبحثن دومًا عن أفضل العلاجات التجميلية المختلفة التي تُعنى بجمال المرأة، وتحدّ من ظهور علامات التجاعيد في مناطق مختلفة من الوجه، وكذلك التخلّص من جميع أنواع مشكلات البشرة، سواء عمليات تجميل الوجه أو شدّ الرقبة المترهّلة، وحتى نحت الذقن المزدوج وغيرها من العمليات التجميلية الأخرى. وأيًّا كان ما يبحثن عنه، "الخليج 365.نت" يطلعكِ على أبرز عمليات تجميل الوجه وأكثرها انتشارًا في عالم الجمال، لتتعرّفي إلى ميزاتها وأنواعها في السطور الآتية:



عمليات تجميل الوجه وأنواعها



تتنوّع عمليات تجميل الوجه بحسب الحاجة لها، وقد تشمل الآتي:



1-عملية شد الوجه:



عملية شد الوجه بالخيوط، تعدّ من أكثر عمليات التجميل انتشارًا؛ إذ تقلّل من الترّهل حول الخدين، والفك والرقبة بسرعة كبيرة.



شد الوجه



2-عملية تصغير الجبهة



تهدف عملية تصغير الجبهة إلى التخفيف من حجم الجبين، وتُطبق عن طريق إزالة جزء من جلد الجبهة وخفض خط نمو الشعر، بحيث يتم التقليل بين المسافة بين الشعر والحواجب.



تصغير الجبهة



3- هيدرا فيشل للوجه



تقنية هيدرا فيشل للوجه Hydrafacial لا تعمل فقط على تحسين مظهر الجلد، بل واستعادة الشباب للبشرة، كما تستخدم تكنولوجيا متقدمة لتوصيل المكونات النباتية مع المغذيات المرغوبة مثل حمض الهيالورنيك، ومستخلص بذور الكستناء، ومستخلص الطحالب الحمراء، والنحاس والزنك والببتيدات والمغنيسوم. كما أنها معبأة بالكامل من مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على مواجهة الضرر، من مواجهة الجذور الحرة الناتجة عن التلوث والإجهاد والشمس، التي يمكن أن تتلف الجلد وتسبب الشيخوخة السريعة.



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هيدرا فيشل للوجه



4-حقن فيلر الوجه

تُستخدم حقن الفيلر للتخلص من خطوط الوجه واستعادة الحجم والامتلاء في الوجه مرة أخرى. ومع التقدّم في السن، تصبح عضلات الوجه أقرب إلى سطح الجلد، لذلك تصبح بعض المناطق مثل خطوط الابتسامة، أكثر وضوحًا بشكل لافت؛ حيث تفقد الدهون بشكل طبيعي تحت الجلد، ما يسبب فقدان الحجم. ويتم تطبيقها من خلال حقن الوجه بالفيلر وهو مادة مثل الكولاجين، أو حمض الهيالورونيك، أو الدهون، ليتم امتصاص تلك المادة في النهاية من قبل الجلد. وتظهر نتائجها بسرعة مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى.



فيلر الوجه



5-عملية شدّ الرقبة



عملية شدّ الرقبة، تُستخدم للتخلّص من الترهلات الجلدية في الرقبة والتخلّص من علامات التجاعيد. كما أنها تمنح الرقبة مظهرًا مشدودًا وأكثر سلاسة، من دون إجراء أيّ تغييرات على الوجه، ما يجعل المرأة تبدو أصغر سنًّا.

شدّ الرقبة



6-عملية نحت الذقن المزدوج:



عملية نحت الذقن أو شفط دهون الذقن تُساعد في التخلّص من التجاعيد والجلد المترهل في ذروة الذقن والرقبة، وهو ما يسمى بـ الذقن المزدوج. وتقوم بالأساس برفع وإزالة الجلد المترهل في أنسجة الوجه، لاستعادة مظهر الوجه بشكل أكثر شبابًا، وذلك عن طريق إزالة الجلد الزائد والمترهّل، وتمهيد الطيات العميقة ورفع وتشديد الأنسجة العميقة.

نحت الذقن المزدوج





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