أغلى عطر في العالم... تعرفي الى مكوناته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - قد تفاجئنا في بعض الأحيان الأسعار الباهظة لبعض العطور، إلا أن أسباباً كثيرة تجعل العديد من العطور الأغلى ثمناً في العالم، من بينها المكونات والزجاجة.

وفي ما يلي، سنعرفك الى أغلى عطر في العالم والمكونات التي يعتمد عليها.

أغلى عطر في العالم



مكونات نادرة



من المعروف في عالم العطور أنه كلما كان المكون أكثر ندرة كلما كان أعلى كلفة، فبعض الزهور مثلاً التي تدخل في تركيبة العطور نادرة الوجود، بحيث تتفتح شهراً واحداً في السنة. الأمر نفسه بالنسبة الى الأخشاب التي تحتاج جهداً كبيراً لاستخراج زيوت العطور منها. كما أن هناك بعض مكونات العطور التي تستخرج من عدد من الحيوانات، كأحشاء الحيتان مثلاً، وبالتالي من الصعب الحصول عليها بسهولة. في المقابل، هناك العديد من العطور الرخيصة التي تُصنع من مكونات اصطناعية يتم إنشاؤها في المختبرات، فتكون تقليداً عن الروائح الحقيقية.



زجاجات عطور فاخرة



تتميز العطور الأغلى ثمناً في العالم، ليس فقط بمكوناتها النادرة، بل أيضاً بزجاجتها الفاخرة، والتي تكون مرصعة أحياناً بالأحجار الكريمة، التي تجذب الكثير من النساء حول العالم.



مكونات العطور الأغلى ثمناً



وفي نظرة الى أغلى العطور ثمناً في العالم، يتبين أنها مصنوعة من أندر المكونات، ومن النغمات التي يصعب جداً الحصول عليها، فلا يتم الاعتماد إطلاقاً على أي مكون يتم إنتاجه صناعياً. ومن أبرز هذه المكونات: الياسمين الذي يحتاج منه صانع العطور كميات هائلة جداً لإنتاج القليل من الزيت العطري، الوردة البلغارية التي هي كالياسمين تماماً، السوسن الذي يُزرع منه الأطنان لإنتاج كيلوغرامين فقط من الزيت العطري، العود الذي يأتي من شجرة استوائية برية تُسمى آجار، المسك الذي يتم استخراجه من الغزلان في شكل حبوب، والعنبر الذي يستخرج من أمعاء الحيتان.



أغلى 3 عطور في العالم



Amorpha من Bond No. 9



هذا العطر (7500$) معبأ في زجاجة مزينة يدوياً بثلاثة آلاف من بلورات الشواروفسكي. وهو يشتمل على روائح الكاكاو والقهوة والكستناء والفانيليا والباتشولي وخشب الصندل، وهذه النغمات تشكل مجتمعةً عطراً ذا رائحة خالدة لا تُنتسى.

Advertisements

Amorpha من Bond No. 9



Alaïa Paris Eau de Parfum



يشكل هذا العطر (2500$) مزيجاً فريداً من الأزهار الطازجة ورائحة المسك الدافئة، ما يجعله مختلفاً تماماً عن باقي العطور العالمية. ومنذ إصداره عام 2015، لا يزال يُعتبر Alaïa Paris Eau de Parfum من أكثر العطور شهرة وكلفة في العالم.

Alaïa Paris Eau de Parfum



Cherry Garden من House of Sillage



يصدر هذا العطر (1200$) بكمية محدودة ، وهو يتميز بزجاجته والفاخرة جداً والمرصعة بالجواهر والأحجار الكريمة. يشتمل عطر Cherry Garden على روائح زيت البرغموت واللوز والفانيليا، مع لمسة ناعمة من المسك.

Cherry Garden من House of Sillage

إقرئي أيضاً

أفضل العطور العربية والعالمية بنفحات شرقية

تشكيلة من أفخم العطور النسائية للعيد

5 أسماء عطور نسائية فخمة... عرّفي عن نفسك !