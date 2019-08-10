أفضل صبغات شعر للبشرة السمراء قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - إذا كنت تملكين بشرة سمراء، وترغبين في تغيير لون شعرك، إنما ليس لديك المعرفة التامة بألوان الشعر التي تليق بلون بشرتك، فسنقدم لك في ما يلي، أفضل صبغات شعر للبشرة السمراء، فهي ستمنحك لوكاً مميزاً وجذاباً.



النحاسي

تلائم صبغة الشعر النحاسي ذوات البشرة السمراء، فتأثيرها سحري في إطلالتهن، إذ تمنحن مظهراً مشرقاً، دافئاً، وجذاباً. إضافة الى ذلك، يعد لون الشعر النحاسي أحد أكثر ألوان الشعر عصرية وجاذبية، لذلك لا تتردي في اعتماده، فهو سيضفي على اللوك الخاص بك لمسة ترابية في غاية الأنوثة والجمال.

لون الشعر النحاسي



الأسود

إن كنت تميلين الى الاختيارات الكلاسيكية وتبتعدين عن صبغات الشعر الخارجة عن المألوف، فإن صبغة الشعر الأسود تعد من أفضل خيارات صبغات الشعر لذوات البشرة السمراء، لكن احرصي على صبغ شعرك تدريجياً بأسود خفيف، من ثم اجعليه أكثر اسوداداً، وهكذا تصلين الى اللون الأسود المثالي لإطلالتك.

لون الشعر الأسود



الأومبري

إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء ولون شعر داكناً، فلا تترددي في اعتماد صبغة الشعر البرونز الأومبري، لا سيما أن الأومبري يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، نظراً الى أنه لون عصري وجذاب ومميز. وترتكز هذه الصبغة على تلوين الشعر بظلال تدريجية مائلة الى اللون البرونزي، مما سيمنحك مظهراً جذاباً يعزز من جمال بشرتك السمراء.

لون الشعر الأومبري



العسلي

إن كنت ترغبين في تغيير لون شعرك والحصول على لوك جيد يلائم بشرتك ذات اللون الأسمر، لا تترددي في اعتماد صبغة الشعر العسلي الدافئ، وأضيفي إليها لمسة في غاية الجمال والجاذبية، من خلال إدخال خصل ذهبية وعسلية، فهي تساهم في إضاءة بشرتك ومنحك طلة مشرقة مفعمة بالأنوثة.

لون الشعر العسلي



البني المحمر

يعد لون الشعر البني المحمر من الألوان النابضة بالحياة، والتي تلائم البشرة السمراء كثيراً، كونه يبرز جمالها ويمنحها لمسة مشرقة. فإن كنت ترغبين في إطلالة عصرية جذابة، تشكل صبغة الشعر البني المحمر خياراً مثالياً لك لتنعمي بإطلالة ساحرة ولافتة.

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لون الشعر البني المحمر



البني الكستنائي

تشكل صبغة الشعر البني الكستنائي أحد أفضل الخيارات بالنسبة الى ذوات البشرة السمراء اللواتي يملن الى الإطلالات الناعمة والطبيعية، فضلاً عن أن لون الشعر هذا يضفي الإشراقة على البشرة السمراء ويعمل على إضاءتها. وللحصول على هذا اللون، يجب صبغ أساس الشعر بالبني الداكن مع خصل فاتحة بلون الكستناء والكراميل.

لون الشعر البني الكستنائي

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