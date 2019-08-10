إطلالات أنثوية على طريقة الفنانة مي عمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - الفنانة مي عمر، منتجة ومخرجة وممثلة، خاضت عدة أفلام ومسلسلات، آخرها "ولد الغلابة"، عُرفت بأزيائها الأنيقة المختارة بعناية؛ حيث تجمع بين خطوط الموضة ورشاقتها ولون بشرتها ومناسباتها. وهذه أبرز إطلالاتها الأخيرة لتستوحي منها أفكارًا مميزة لأناقتك.



نسقي إطلالاتك على طريقة الفاشينيستا بيبي عبد المحسن



تزينت الفنانة مي عمر بعدة فساتين أنثوية، منها فستان قصير مصمَّم بطريقة ضيقة وبأكمام قصيرة مكشوفة الأكتاف باللون الأصفر، وتألقت بفستان أحمر قصير من الترتر بأكمام منفوخة وبمطاط وقصة من الأسفل، وظهرت بفستان أسود قصير بحزام زينته عدةُ خطوط بمثلثات من الأسفل، وأطلَّتْ بفستان أسود قصير بأكمام طويلة زُين بنقوش نمرية ومربعات باللونين البرتقالي والأبيض، وارتدتْ فستانًا قصيرًا أبيض بفتحة سبعة، مزيَّن بجيوب وعدة أزرار على الجانبين.

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إطلالات مي عمر



ولإطلالة تميل للفخامة تزينت بفستان طويل بطبعات الحمار الوحشي باللونين الأبيض والأسود، صُمِّمَ بأكمام طويلة وفتحة جانبية، ونسقت بلوزة زهرية ومعطفَ كاروهات باللونين الأحمر والكحلي، وأكملته ببنطال أسود جلد وحذاء رياضي أبيض مزين بالأسود، كما تجمَّلَتْ بفستان أزرق لامع بفتحة جانبية ووشاح وحزام فضي، واختارت فستانًا قصيرًا أسود مزينًا بالفضي من الاعلى بشكل فصوص، ومن الأسفل بشراشيب فضية، وارتدت فستانًا أزرق منفوشًا بفتحة جانبية ومنقوشًا بعدة نقشات.

إطلالات مي عمر



ولأزياء شبابية ظهرت ببلوزة بخيوط في الأكتاف وتنورة طويلة باللون البني، وأطلَّتْ بتنورة قصيرة بكاروهات ملونة وبلوزة بأكمام طويلة زرقاء، وأكملت ذلك ببوت أبيض وحقيبة سوداء، وتألقت بزيٍّ صيفي بامتياز مكوَّن من فستان زهري قصير بزهور وكشكشة وشنطة قش ونظارات شمسية.

إطلالات مي عمر

ديانا حداد أسرار الرشاقة والشباب في إطلالاتها