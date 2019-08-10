إطلالات كايلي جينر على السجادة الحمراء في عيدها الـ 22

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - احتفلت أمس الجمعة “كايلي جينير” Kylie Jenner بعيدها العشرين، وهي واحدة من أكثر الشابات وسيدات الأعمال نفوذًا في العالم، وبالرغم من سنّها الصغيرة، فقد استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات ولا سيّما من الناحية الاقتصادية، من خلالها علامتها التجارية الخاصة بمواد التجميل، وقد احتفلت كايلي Kylie يوم الجمعة الفائت بعيد ميلادها الـ 22، وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أبرز اطلالاتها وأكثرها تميزًا على السجادة الحمراء، وهذه الاطلالات هي التي جعلتها أيضًا إحدى أبرز أيقونات الموضة في عصرنا الحالي في جيل الشابات، وإليكِ بعض الأمثلة.



كايلي جينر في اطلالة غريبة في فستان من “فيرساتشي”

كايلي جينير في حفل الميت غالا في فستان من فيرساتشي بتصميم لافت



حضرت كايلي جينر Kylie Jenner حفل الميت غالا Met Gala هذا العام، في اطلالة لافتة برفقة شقيقتها “كيندل” Kendall وقد اختارت فستانًا بتصميم مبتكر من “أتيليه فيرساتشي” Atelier Versace مصنوعًا من الشبك البراق باللون البنفسجي بقصة ذيل السمكة، وأكمامه كما الذيل من الأسفل مطرز بالريش الناعم، وقد اختارت شعرًا مستعارًا من لون الفستان نفسه، لتضفي لمسات دراماتيكية على اللوك.



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جمبسوت مبتكر تألقت به كايلي جينر

جمبسوت مبتكر من بالمان اختارته كايلي جينير على السجادة الحمراء



بالرغم من أنّ كايلي جينر Kylie Jenner مقلّة في اطلالاتها على السجادة الحمراء، غير أنها حين تظهر تعتمد اطلالات لافتة ومبتكرة مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه جمبسوت مميزًا من “بالمان” Balmain باللون الزهري الفاتح مكشوف الأكتاف وبقصة أكمام غريبة، وقد نسقت معه حزامًا عريضًا على الخصر باللونين الأبيض والفضي.





لوك أنثوي ناعم اعتمدته كايلي جينر

اطلالة أنثوية في فستان سهرة أحمر اعتمدتها كايلي جينير





غالبًا ما تختار كايلي جير Kylie Jenner الاطلالات الأنثوية الجذابة في مختلف المناسبات، مثل هذا اللوك الذي تألقت به في فستان سهرة من دون أكمام من قماش الحرير باللون الأحمر العنابي، مزين بربطة عند الخصر وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج وبدت أنيقة وجذابة.





اطلالات كايلي جينر على السجادة الحمراء في عيدها الـ 22 شاهدي الصور واختاري اللوك الأجمل برأيِك.