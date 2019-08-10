أجمل إطلالات ميغان ماركل في عالم الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بعيدها الثامن والثلاثين . يختلف هذا العيد عن غيره، إذ أصبحت فيه أمًّا بعد ولادة ابنها من الأمير هاري "آرشي هاريسون" في مايو الماضي. كما أنها قامت بتكييف خزانة ملابسها لتتناسب مع وضعها الملكي، فأتقنت فن ارتداء المعاطف الرائعة والفساتين المصقولة.

وإذا عدنا إلى الوراء عبر السنين، أصبح من الواضح مدى تغيّر ذوقها في عالم الأزياء. من هنا كان لنا جولة على تطور أسلوبها الدرامي، منذ بداية سنواتها كممثلة ناشئة ، إلى دورها في البطولات ، إلى أحدث دور لها كعضو بارز في العائلة المالكة البريطانية.

ميغان ماركل

تغيّر أسلوب ميغان ماركل في الموضة



مرحلة ما قبل الأمير هاري





لنعد إلى الوراء نحو هذه المرحلة التي كانت فيها عارضة أزياء وممثلة صاعدة، هنا كانت ميغان تعتمد أسلوبًا مرحًا وأكثر جاذبية ، وذلك كان في بداية 2010، فكانت حينها ترتدي الملابس اللافتة كالـ Body وتعتمد موضة الألوان المتداخلة، أو ترتدي فساتين الساتان وغيرها…

بعد ذلك، اكتسبت شهرة كمحامية راشيل زان في الدعاوى في أحد مسلسلاتها ، وهنا أصبح أسلوبها أكثر دقة، فبدأت بتفضيل الفساتين ذات الخطوط الأنيقة ، واختارت اللعب على الألوان والملمس والنقشات.

ميغان ماركل





بعد لقاء الأمير



عند لقائها بـ الأمير هاري، وبعد ارتباطهما مايو 2018، كل شيء تغير. ارتقت ميغان ماركل بحسّها وأسلوبها في الأزياء، فنقلتها نحو العالم الملوكي صقلت من مفهومها لعالم الموضة، فبدأت باختيار القصات الأكثر كلاسيكية، ومعاطف الترانش. كما أنها وخلال المناسبات المسائية بدأت بارتداء فساتين كوكتيل مميزة، كتصميم جايسون وو الشهير الذي ارتدته في افتتاح عرض فيلم The Lion King في لندن.

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