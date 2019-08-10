حروف وكلمات From A to Z

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - منذ مواسم عدّة شهدت ساحة الموضة دخول صيحة جديدة وهي صيحة الشعارات واللوغو، التي اعتمدتها غالبية الدور العالمية لتعزيز اسمها ومكانتها. وقد صاحبت هذه الصيحة إضافات جميلة جعلتها عصرية وشبابية، تعكس تاريخ كل دار بصورة متجدّدة.

ولصيف 2019، استعان المصمّمون بجميع الحروف ليزيّنوا أزياءهم إما بالشعارات أو الرسائل أو حتى بالحروف المبعثرة بطريقة عشوائية جريئة.

فساتين عيد الأضحى من وحي أزياء ريزورت 2020





متى تتزيّنين بالحروف؟ When and Where

صيحة الحروف

لأن صيحة الحروف المبعثرة على الملابس اتّخذت طابعاً شبابياُ وعصرياً، سواء من حيث الألوان التي كُتبت بها أو الأحجام، أو من حيث أسلوب توزيعها على الأقمشة، لم تكن حاضرة في ملابس السهرات والمناسبات الفاخرة، بل زيّنت التي- شيرت والجينز والقمصان والفساتين الكاجوال... وكأن المصممين أرادوا أن يحدّدوا الوقت المناسب لارتدائها.

- لتمضية وقت مع الأصدقاء في منتزه أو مطعم أو حتى على الشاطئ

- للذهاب في زيارة غير رسمية، أو للذهاب إلى الجامعة

- للذهاب إلى العمل شرط تنسيقها بأسلوب هادئ مع إكسسوارات أحادية اللون

- زيّنيها بإكسسوارات ملوّنة وعصرية لتزيدي من حيوية إطلالاتك

- اختاري إكسسوارات مونوكروم كي لا تبدو إطلالتك صاخبة

صيحات فساتين سهرة كوتور خريف 2019



الإكسسوارات لمسة عصرية Accessorize It!

إكسسوارات مزيّنة بالحروف



لم تكتفِ الحروف بتأليف عباراتها وجملها على الملابس إنما دخلت إلى مجموعات الإكسسوارات لتضع لمستها العصرية عليها.

- اختاري حقيبة تزيّنها الحروف والعبارات والشعارات مع الأزياء الكلاسيكية لخلق تناقض جذاب في طلّتك

- ابتعدي عن الإكسسوارات المزيّنة بالحروف عندما تختارين ملابس بهذه الصيحة كي لا تبدو إطلالتك صاخبة

- عندما تختارين حقيبة مزيّنة بالعبارات، اختاري حذاء مونوكروم والعكس صحيح

- القبّعات المزيّن بالعبارات هي صيحة بارزة هذا الصيف، اختاريها عند الذهاب لتمضية نهار على الشاطئ

موديلات الجينز الواسع لإطلالة كاجوال في العيد





نجمات تتزّين بالحروف Stars Look

نجمات تتزّين بالحروف



لم تغب هذه الصيحة عن إطلالات النجمت العالميات اللواتي يحرصن على اتباع أحدث اتجاهات الموضة وأن يكنّ السبّاقات إليها. بعضهن اخترن تيشيرتات مزيّنة بالعبارات نسّقنها مع الجينز أو مع سروال الجلد، فيما البعض الآخر تجرأ على إدخال هذه الصيحة إلى الإطلالات الهامة. فعلى سبيل المثال اختارت كلوي كارداشيان توب مزيّنة بالعبارات مع سروال الجلد الأسود خلال إحدى المناسبات وبدت إطلالتها جريئة وعصرية. في المقابل لفتتنا إطلالة الممثلة هايلي ستنفيلد على السجادة الحمراء في حفلة Met Gala عندما اختارت فستاناً من Victor&Rolf مزيّنا بعبارة No Photos Please والتي بدت وكأنها دعوة إلى الصحافة والمصورين لرصد إطلالتها أكثر...

موديلات فساتين لإطلالات النهار والليل