ملابس كلاسيكية لإطلالة شيك في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - احتفلي بعيد الأضحى المبارك وشاركي أحباءك أجمل اللحظات مع إطلالات أنيقة تعنونها خيارات كلاسيكية راقية. 7 تنسيقات بالتايورات اخترناها لك لتكون دليلك لإطلالة فاخرة وعصرية في الوقت نفسه.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر وماكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: MAISON COMMON ,CHRISTIAN LOUBOUTIN , DITA by Dita Von Teese ,AKRIS ,ANDREW GN , RENAUD PELLEGRINO PARIS , DOLCE & GABBANA, STIZZOLI , DICE KAYEK رحلة في الطبيعة الخلابة Mother Nature



تنورة باللون الأسود. السعر 485$

سترة مزيّنة بالجيب. السعر 1360$

كلاهما من Maison Common حذاء من Christian Louboutin. السعر 1224$

نظارات شمسية من Dita by Dita Von Teese. السعر 575$

سروال مزيّن بالرسوم. السعر 1060$

سترة باللون الفضي. السعر 1170$

حقيبة من الجلد الأبيض. السعر 1165$

جميعها من Akris حذاء من Christian Louboutin. السعر 965$

توب من Andrew GN. السعر 2895$

سروال من Akris. السعر 795$

حقيبة من Renaud Pellegrino Paris. السعر 560$

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana. السعر 350$

حذاء من Christian Louboutin. السعر 796$ Advertisements

سروال من Akris. السعر 795$

سترة من Maison Common. السعر 1360$

حذاء من Christian Louboutin. السعر 796$

نظارات شمسية من Dita by Dita Von Teese. السعر 680$

سروال من Dice Kayek. السعر 795$

سترة من Akris. السعر 3795$

توب محبوكة. السعر 290$

سترة محبوكة. السعر 695$

كلاهما من Stizzoli سروال من Akris. السعر 795$

حقيبة من Renaud Pellegrino Paris. السعر 895$

حذاء من Christian Louboutin. السعر 965$

توب من Dice Kayek. السعر 1955$ سروال باللون الأبيض. السعر 795$

حقيبة كلاتش ذهبية. السعر 1195$

كلاهما من Akris الطبعات والرسوم أبرز صيحات الموضة هذا الصيف

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