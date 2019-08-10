كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - خلود الزهر طبيبة كويتية تهتم بالموضة والأزياء، وتحرص على مظهرها الأنيق من خلال اطلالاتها العديدة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى حسابها على تطبيق الانستقرام الذي يتابعها من خلاله أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون متابع.



وارتدت الطبيبة الكويتية خلود مجموعة من الأزياء المميزة الأنيقة، منها القفاطين والجلابيات بموديلات وقصَّات مميزة، كان أبرزها قفطان أحمر مزين بحزام ذهبي ونقشات الزهور من الأعلى، وفي اطلالة أخرى تزينت بقفطان زهري بحزام خصر، وزينة ذهبية على قماش أسود، كما تألقت بقفطان بيج مزين باللونين الذهبي والبنفسجي، كما ارتدت قفطانًا أحمر بزينة ذهبية.

قفاطين وجلابيات على غرار الدكتورة خلود

جلابيات من وحي الدكتورة خلود





ومن الجلابيات اختارت د. خلود جلابية بيج مكشوفة الأكمام بنقشات من المنتصف وخطوط ناعمة أنيقة، وظهرت بجلابية بيضاء مزينة باللونين الأزرق والذهبي بنقشات أنيقة وحزام أزرق، وتزينت بجلابية سوداء قصيرة شبيهة بالقفطان بها تطريزات ذهبية، وأكملت زينتها بملحقاتها التي اختارتها باللون الأسود المزين بالذهبي لتكمل لون الجلابية.

قفاطين وجلابيات على غرار الدكتورة خلود





واختارت جلابية بيضاء بحزام ذهبي مطرز بالأزرق، مع وشاح أزرق مطرز بالذهبي، وارتدت اكسسوارات عدة ضخمة ومميزة باللون الذهبي، كما تجملت بجلابية حمراء بتطريزات عتيقة ذهبية ووشاح ذهبي، وجلابية أخرى باللون البنفسجي مزينة بالفضي والاكسسوارات الذهبية الضخمة.

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