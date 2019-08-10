تفاصيل حفل ختام مسابقة ملكة جمال مصر 2019

حصدت آلاء عاطف، لقب ملكة جمال مصر 2019، في حفل أُقيم بمسرح فندق "الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور جماهيري كبير.

في حين فازت المتسابقة، بسمة داوود بلقب Miss Eco Egypt، بينما حصلت نور ياسر على لقب أول فتاة تتوج بلقب "Miss Eco Teen"، ومن المقرر إقامة مسابقة عالمية لملكات الجمال في مصر للمرة الاولى في شهر نوفمبر المقبل.

تفاصيل الحفل

وكانت فعاليات الحفل، بدأت، مساء الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، بمشاركة 24 متسابقة يتنافسن للحصول على اللقب حيث قدمت المذيعة نانسي مجدي، لجنة التحكيم التي تتكون من دكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، الفنانة الشابة هاجر أحمد، الفنان تامر فرج، الإعلامية جوري بكر، يوغسلاف فوكادينوفيتش سفير دولة صربيا، مصمم الأزياء بهيج حسين، أيسل خالد ملكة جمال آسيا، ودكتور الأسنان محمد نجم.

فقرات فنية

أحيا الحفل، كلًا من المطرب أدهم سليمان، الذي قدم 3 أغاني، والمطربة زيزي عادل.

وعلى الجانب الآخر، قدت المتسابقات مواهبهن أمام الحضور، حيث صعدن على المسرح لأكثر من مرة في عرض رقص جماعي، ثم عرض بفساتين سواريه من تصميم مصمم الأزياء بهيج حسين، ثم تلقين عدد من الأسئلة من لجنة التحكيم لتقييم كل متسابقة لاختيار الـ Top 10.

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ألقاب جانبية

لم يقتصر الحفل على لقب ملكة الجمال فقط، فاختارت لجنة التحكيم عدة ألقاب مميزة، لبعض المتسابقات، والتي جاءت على النحو التالي: سناء حسام Miss Elegant، نانسي مجدي Miss Personality، مريم العقدة Miss Congeniality، ومريم العقدة Miss Multimedia.

بينما حصدت منار أحمد لقب Miss Fitness، فاطمة وليد Miss Photogenic، سلمى سمير Miss Beautiful ٍSmile، إنجي وليد Miss Beautiful Spirit، وشمس أسامة Miss Beautiful Face.

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