يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، وفيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج، وتقع رباب البيوت في حيرة من أمرهن لإعداد الإفطار في هذا اليوم.

ويقدم هُن منيو إفطار يوم عرفات، على طريقة الشيف الشربيني

مكرونة وايت صوص

المكونات

500 جرام مكرونة من أي نوع.

ربع كجم أو أكثر قليلًا من صدور الدجاج المقطعة إلى مربعات.

كوب من الفطر الطازج المقطع إلى شرائح أو المعلب بعد غسله بالماء والخل وتصفيته.

ملعقتين من الشيدر المبشور.

بقدونس مفروم.

نصف ملعقة من كل من الملح والفلفل.

الكمون.

السماق.

والقرفة والزنجبيل.

2 ملعقة زيت.

2 ملعقة زبد.

2 ملعقة دقيق.

2 كوب حليب.

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة في ماء غزير وملعقة ملح وملعقة زيت، شوحي البصل ثم الثوم ثم المشروم ضعي الدجاج أو الجمبري في وعاء آخر.

- ضعي الزبد مع الدقيق وشوحي الدقيق جيدًا باستمرار على نار متوسطة، حتى يصبح لون الدقيق ذهبيًا.

- أضيفي الحليب أو الكريمة وقلبي حتى يصل للسمك المطلوب (يجب أن يكون السمك أقل من البشاميل).

- أضيفي المكرونة ثم البصل والدجاج والمشروم، وقلبي جيدًا ثم قدميها ساخنة بعد تزيينها بمبشور الشيدر والبقدونس المفروم.

- يمكنك الاكتفاء بالصوص والجبن واستبعاد الدجاج والمشروم.

Advertisements

الشوربة

شوربة البروكلي بالكريمة

المكونات

بروكلي.

جزر مبشور.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

زبدة.

زيت زيتون.

ملعقة من دقيق.

مرق لحم.

ربع ملعقة جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من الكريمة أو القشطة.

طريقة التحضير

- في وعاء تحضير الشوربة، ضعي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة الزبدة، وقلبي البصل والثوم فيهما.

- اضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

- اضيفي البروكلي المغسول إلي الوعاء، ثم اضيفي الجزر المبشور.

- بعد غليان الشوربة، قومي بضربها بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط ثم أعيديها إلي الوعاء.

- اضيفي الكريمة أو القشطة إلي الشوربة لتحصلين على قوام كريمي، ويمكن أيضًا أن تتناوليها خضراء بدون الكريمة إذا كنتِ تتبعين نظام دايت.

- اسكبي ملعقة من الدقيق على المكونات، ثم اضيفي الماء الساخن أو الشوربة واتركيها حتى تغلي.