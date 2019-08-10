بالفيديو.. إيمي سمير غانم تطلب الطلاق من حسن الرداد في أول يوم جواز

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن طلبها للطلاق من زوجها الفنان حسن الرداد، في أول يوم زواج لهما، وذلك أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل.

وأوضحت "إيمي" خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي نيشان على قناة "بين دراما"، إنها تعاني من الخوف الشديد عند ركوب الطائرة، لذلك تحرص دائمًا على ارتداء حزام الأمان، وغلق الهاتف وقراءة الكثير من القرآن الكريم.

وهو عكس ما يفعله زوجها حسن الرداد، الذي مازحها في الطائرة وعمل على تخويفها من خلال إحدى مقالبه، وهو ما أدخلها في حالة فزع شديد، فطلبت الطلاق.

وتطرق الثنائي لقصة الحب التي نشأت بينهما، بعد سنوات طويلة من الصداقة بينهما، التي كانت تحديدًا فور عودتهما من الحج.