صور.. وضعتهم في البنطال.. صينية تسرق 24 ساطورا و8 أنابيب معجون أسنان

أُدينت سيدة صينية تدعى "وي"، وتبلغ من العمر 55عامًا، وتقطن في مقاطعة "قوانغشي" بجنوب الصين، حيث أقدمت على سرقة 24 ساطورًا من داخل سوبرماركت، وأخفتها داخل ملابسها.

وقع الحادث في متجر في منطقة "ليو جيانغ"، في ليوتشو، حيث استطاعت السيدة القيام بحيلة ذكية وأخفت الـ24 ساطورًا داخل ملابسها واحدًا تلو الآخر بين رجليها حيث لم تترك أى مساحة خالية في البنطال، مستغلة عدم تواجد أحد من العمال بجوارها، والتي بلغت قيمتها نحو 1500 يوان، أى ما يعادل 210 دولار، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لاحظ المالك، اختفاء 24 ساطورًا يقدروا بمبالغ باهظة، وقام بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في متجره، واشتبه في سيدة ترتدي زيًا أسودًا، وبعد ذلك اتصل بالشرطة.

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لم تكتف السيدة بسرقة الـ24 ساطورًا وحسب، بل قامت بسرقة 8 أنابيب من معجون الأسنان، وقامت ببيعهم في السوق المحلية، وحصلت منهم على 500 يوان، أي ما يعادل 70 دولارًا.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها السيدة بالسرقة، حيث أدينت العام الماضي بحوالي 3 مرات بتهمة السرقة، وحينما عُرضت على المحكمة أقرت بسجنها لمدة 7أشهر، بالإضافة لدفع غرامة قدرها 2000 يوان أي نحو 280 دولار.