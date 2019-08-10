إيمي سمير: لو حسن ضربني هطلب الطلاق وأعمل برنامج تلفزيوني ضد العنف

خلال لقائهما في برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي نيشان، تلقت الفنانة إيمي سمير غانم سؤالا، حول رد فعلها حال تعرضها للضرب على يد زوجها الممثل حسن الرداد.

"هطلق الأول، بس أنا عارفة إنها مش شخصية حسن".. بهذه الكلمات تبدأ إيمي ردها على سؤال الإعلامي بشأن تعرضها لعنف جسدي من الزوج، متابعة: "لو حصل معايا شخصيا هطلق، وبعدين أعمل برنامج تلفيزيوني، ضد العنف المنزلي وتعرض المرأة للإهانة".

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وخلال كلمات معدودة، أكدت الفنانة الشابة على أن تعرض المرأة للضرب أمر ممنوع ومرفوض نهائيا، مستطردة: "حتى لو هى غلطانة مينفعش تضربها، أصل أنا والدي سلمني سليمة وأمانة لجوزي، فهو حتى لو أنا سخيفة أو رذلة مش لازم يمد إيدك".

وتزوج حسن الرداد وإيمي سمير غانم في نوفمبر 2016، وكانت قصة حبهما بدأت منذ اشتراكهما معا في فيلم "زنقة ستات"، وارتبطا عاطفيا حتى تزوجا.