منها النعناع والشمر.. أطعمة غذائية تساعد على تقليل نسبة الدهون

قال الدكتور إبراهيم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن هناك عدد من بعض الأطعمة الغذائية، التي يؤدي تناولها إلى تقليل نسبة الدهون في الدم، وتساعد على امتصاصها بشكل كبير.
وأوضح جمال خلال استضافته مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح" المعروض على فضائية Dmc، أن الأطعمة هي:
- السلطة الخضراء.
- الزنجبيل.
- القرفة.
- الشمر.
- النعناع، حيث يمكن إضافة زيته إلى المياه أثناء الشرب، أو الشاي، أو شرب النعناع بمفرده.
وأشار جمال أيضًا، لضرورة شرب المياه للمساعدة على حرق الدهون، موضحًا أن تناولها مسموح في كل الأوقات لكن بكميات محددة، حيث أن تناولها بكميات كبيرة أثناء الأكل يؤدي إلى حدوث انتفاخات.
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