بلمسة مصرية وإطلالات جريئة.. جينيفر لوبيز تبهر جمهورها في حفل الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد وآيه شطوري

تصوير- علاء أحمد

أبهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز جماهيرها خلال حفلها الذي أقيم أمس بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ليس فقط لأدائها الفني المتميز إنما لإطلالاتها المتعددة.

وخطفت نجمة البوب العالمية الأنظار، بعد أن ظهرت بأكثر من إطلالة لتتناسب مع استعراضاتها المختلفة التي قدمتها على المسرح.

جينيفر لوبيز أطلّت بـ"جمبسوت" شفاف باللون الفضي مطرز بالكامل ومرصع بتطريزات باللون "البينك"، وتميز بموديل الساق الواحد الشفاف، كما ارتدت في بداية ظهورها "كاب" ذو طبقات عديدة منقوش بدجات الموف و"البيبي بلو".

وظهرت بإطلالة جريئة باللون الأزرق البراق، وكارديجان سوارية بطابع بوهيمي، نزعته على المسرح أثناء الاستعراض.

وتميز التصميم بالكامل بصيحة الشراشيب، وفتحة صدر على شكل حرف "V"، واعتمدت بطانة شفافة مرصعة بستراس صغير باللون الفضي، وأكملت الإطلالة بارتداء بوت طويل بنفس لون الجمبسوت.

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وخطفت الأنظار بإطلالة أخرى جريئة باللون الأبيض، عبارة عن جمبسوت مطرز بالكامل بأكمام طويلة، يحتوي على العديد من الفاتحات عند منطقة البطن والخصر، كما ظهرت أيضا بجمبسوت سواريه قصير باللون الأخضر الفسفوري بأكمام طويلة، واعتمدت بوت طويل بنفس لون الموديل.

جينفر تتألق بفستان بلمسة مصرية

وتألقت جينيفر بفستان باللون الأحمر الصارخ، مُكون من قطعتين عبارة عن توب بقصة " frenesh cut"، وتنورة بقصة عشوائية طويلة من جانب واحد، وبطانة دون أكمام باللون الفضي للامع، بتوقيع مصممة الأزياء المصرية نجوى زهران، وهي المرة الأولى التي تطل فيها النجمة العالمية بتصميم مصري.

وأكملت الإطلالة بتصفيفه الشعر المموج، واعتمدت مكياج برونزي قوي، وركزت على إظهار عيونها بتطبيق الآيشادو بدراجات الذهبي للامع.

الحفل شهد حضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن، أبرزهم النجم حسين فهمي، وشقيقه الفنان مصطفى فهمي وزوجته، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وأحمد رزق، وإنجي علي، واَخرون.

ويأتي حفل جينيفر ضمن جولتها الغنائية الصيفية التي بدأتها خلال الشهر قبل الماضي، وطافت خلالها عدد من المدن أبرزها روسيا وتركيا.