للفتيات.. دليلك في العيد للتخلص من المضايقات والتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

وسط أجواء السعادة والفرح بعيد الأضحى المبارك، قد يراود بعض الفتيات هاجس الخوف من المضايقات أو التحرش الذي قد يتعرضن إليه خلال التجمعات الكبيرة مثل الأعياد، ما قد يدفعهن للبقاء في المنزل خلال أيام العيد.

وزارة الداخلية والحركات المناهضة للتحرش تواجه الظاهرة بقوة خصوصا خلال التجمعات الكبيرة، إذ قدمت العميد نشوى محمود، من الشرطة النسائية بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، المخولة بتأمين المناطق الحيوية داخل شوارع وميادين القاهرة، هذه النصائح للفتيات لتجنب التحرش، خلال استضافتها في أحد البرامج:

- عدم سير الفتاة بمفردها خاصة بالأماكن الخالية والمظلمة.

- تجنب الأماكن المزدحمة والمكتظة بالشباب بقدر الإمكان.

- على الفتاة إذا ما استقلت سيارة تاكسي بمفردها الجلوس بالمقعد الخلفي.

- على كل فتاة تعرضت للتحرش اللجوء فورًا إلى رجال الشرطة لتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

- على الفتاة التعامل بكل قوة مع المتحرش وعدم الشعور بأنها مخلوق ضعيف.

- إذا ما تعرضت الفتاة لمحاولة التحرش اللجوء والاستنجاد بالمواطنين بالشارع لضبط المتحرش.

أماكن قد تكون مزدحمة حاولي أن تتجنبيها:

1-كورنيش النيل وكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر وميدان التحرير

Advertisements

من الأماكن الأكثر ازدحامًا(كورنيش النيل وكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر وميدان التحرير)، يستغل بعضالشباب كورنيش النيل في الأعياد للتحرش بالفتيات، حيث يعتبرها المتحرش فريسة له طالما اختارت أن تأتي لهذا المكان بإرادتها في أيام العيد.

2-وسط البلد

منطقة وسط العاصمة تتوفر بها العديد من عوامل جذب الكثير من الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية المختلفة في أيام العيد، وهذا كفيل في ارتفاع نسب التحرش في تلك المنطقة.

3-حديقة الأزهر

من الأماكن التي تشهد سنويًا في الاعياد والمناسبات حالات تحرش على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الشرطة النسائية، وقوات مكافحة التحرش.

4-السينمات

التحرش في السينمات أثناء أيام العيد أصبح مشهد متكرر كل عام، لذلك حاولي أن تجنبي الذهاب للسينمات في تلك الأيام.

الإبلاغ عن التحرش:

وتتلقى الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عن طريق أرقام الهواتف المحمولة "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189".

وفى حالة التحرش بمترو الأنفاق الاتصال على رقم خط ساخن رقم 16048، وخط أرضى رقم 25747295، ويمكنكم الاتصال على خط النجدة رقم 122.

كما أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن رقم 15115.