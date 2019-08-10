ملكة جمال لبنان نادين نجيم تفاجئ جمهورها بشعر أشقر: "ما عرفت حالي"

فاجئت الفنانة وملكة جمال لبنان سابقًا نادين نجيم متابعيها، بـ"نيو لوك" مختلف، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، خلال استعدادها للموسم الدرامي خلال شهر رمضان المقبل.

وأطلت نادين بشعر أشقر طويل، يحمل تموجات بسيطة، بالإضافة إلى عدسات لاصقة تحمل اللون الأخضر، مع ارتدائها أزياء فاتحة اللون.

وعلقت الفنانة اللبنانية باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: "ماذا تعتقدون؟ أنا ما عرفت حالي بس حبيت كتير"، متابعة: "هذا دور لازم ألعبه خلال رمضان الجاي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بما يتجاوز الـ300 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المعجبة بالإطلالات، أبرزها: "افتكرتك جومانا مراد"، و"الأشقر يليق عليكي كتير"، و"حبّينا الستايل الجديد، بس يكون لدور تمثيل، لأن هوية جمال نادين بالأسود حرام تقطعي برزقة المستشقرين".

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وشاركت نادين في بطولة مسلسل "خمسة ونص" من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر، ويشاركها في بطولته قصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل، في رمضان الماضي.

وجسدت الفنانة اللبنانية خلال المسلسل شخصية الأميرة ديانا خلال تأديتها لدور الطبيبة بيان نجم الدين في أحداث المسلسل.

واقتنصت لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، وعملت في مجال عروض الأزياء، ثم التمثيل، وعرفت بجمالها الشرقي، وشعرها قاتم اللون، الذي تنوع لونه بين الأسود والبني على مدار 15 عاما.