صور.. المليونير الراقص يثير سخط النساء عبر "إنستجرام": لماذا تحقر من شأننا

حالة من الغضب والسخط سيطرت على الكثير من النساء، بعد نشر المليونير الإيطالي "جيانلوكا فاتشي"، صاحب الـ52 عامًا عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء رقصه وسط مجموعة من الفتيات شبه عاريات على متن يخت في عرض البحر.

وظهر المليونير خلال مقطع الفيديو المصور وهو يضرب عدد من الفتيات على مؤخراتهن، أثناء نومهن على بطونهن، حتى تستكملن الرقص معه.

وأرفق تعليقًا قائلًا: "ضع علامة على نسخة الرقص الخاصة بك، وسأقوم بنشر أفضلها على قصص الإنستجرام الخاصة بي".

وانهالت التعليقات الغاضبة من طريقة تعامله مع النساء، حيث رأى كثيرون أن يحقر من قيمة المرأة بالإضافة لاستغلالها جنسيًا ويظهر عدم احترامه لهن.

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وحصد موقع الفيديو المصور مايقرب من 872 ألف تسجيل إعجاب، وحقق نسبة مشاهدة وصلت لـ4 مليون مشاهدة، بالإضافة لما يقرب من 23 ألف تعليق، والتي كان أبرزها: "انطلق إلى الفيديو الذي تتعامل معه النساء كما لو أنهن فقط اللحم، لماذا تحقر من شأن النساء".

فاشي، البالغ من العمر 52 عاما، حقق نحو 13 مليون متابع على "إنستجرام"، بفضل نشره لصور تعكس نمط حياته الفخم، والتي تظهره في حفلات على متن يخوت وطائرات خاصة مستمتعا بمرافقة النساء الجميلات والشهيرات.