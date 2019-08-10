أبرزهن يسرا.. فنانات على جبل عرفات اليوم

من منطلق مشاركة جمهورهن لحظاتهن الخاصة، حرصت مجموعة من الفنانات على نشر صورهن في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام من خلال صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "هُن" أبرز الفنانات على جبل عرفات هذا العام:

إلهام شاهين:

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة الفنانة يسرا، والإعلامية هالة سرحان، وعلقت إلهام شاهين على الصورة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج".

أمل حجازي:

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نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلالها توجهها إلى جبل عرفات، وظهرت أمل في الصورة بملابس الإحرام من المملكة العربية السعودية، وعلقت: " الانطلاق الليلة إلى جبل عرفة، حج مبرور وسعي مشكور".

فاطمة الكاشف:

نشرت الفنانة فاطمة الكاشف عددا من صورها أثناء توجهها لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وظهرت وهى ترتدى عباءة سوداء اللون.

وعرض لفاطمة مؤخرا دورها في مسلسل "كلبش 3"، وجسدت دور زوجة الفنان أحمد عبد العزيز، المسلسل بطولة أمير كرارة، وكانت بدايتها في مسلسل "البخيل وأنا"، ومن أشهر أعمالها أفلام "فوزية البرجوازية، دقات على بابى، فتوة درب العسال وحل يرضى جميع الأطراف"، ومسلسلات "يوميات ونيس، الأشرار، حارة خمس نجوم، كيد الحموات وسقوط حر".