"ماما ولا حماتي".. خلافات الأزواج في أول يوم عيد على الزيارات العائلية

"ماما ولا حماتي"، يواجه العديد من الأزواج مشكلة كبيرة خاصةً في المناسبات حول من يجب زيارته أولًا، وهو الأمر الذي يتسبب في مناقشات شديدة تصل للشد والجذب بين الزوجين، خلال الأعياد بصفة خاصة، ويتزامن غدًا الأحد 11أغسطس عيد الأضحى المبارك، أول أيام العيد، الذي يجتمع به الأقارب ويتبادلونالزيارات العائلية، على مدار أيام العيد.

وحسمت خبيرة الإتيكيت، إيمان عفيفي، الجدل الشائع بين الأزواج حول من يتوجب زيارته أولًا، حيث قالت لـ"هُن"، :" يجب تخصيص اليوم الأول للعيد للأقارب من الدرجة الأولى، وهم الأب والأم، وهو الأمر الذي يكون قائمً على الاتفاق المسبق بين الزوجين، حتى يتجنبا التعرض للمشاكل والخلافات فيما بينهم، حيث تأتي الأولوية لأهل الزوج".

وأضافت خبيرة الإتيكيت: "لا بد من معايدة أهل الزوجة بمكالمة تليفونية قبل العيد بأيام، إلى جانب قيام الزوجين بزيارة أهل الزوجة بعد زيارة أهل الزوج وقضاء وقتِ كافٍ معهم حتى لا يشعروا وكأن ابنتهم انفصلت عنهم بشكل كامل".

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وأوضحت عفيفي، أن اليوم الثاني من أيام العيد يخصص لأقارب الدرجة الثانية سواء الخال أو الخالة والعم والعمة، مع الحرص على ألا تطول مدة الزيارة عن ساعتين حتى يستطع أهل المنزل أخذ قسطًا من الراحة والهدوء.

وعن هدايا الزيارات العائلية، فذكرت: "يجب شراء فاكهة أو تورتة أيس كريم أو جزء من الأضحية، ولابد من فتح الهدية أمام الضيف وشكره عليها".

وعن قضاء اليوم الثالث والرابع خلال العيد، فهو مخصص للأصدقاء وزملاء العمل إلى جانب الإستمتاع بوقت كاف بصحبتهم سواء في الكافيهات أو الحدائق العامة أو النوادي.