داعية أسلامي يوضح لـ"هن" حكم خروج المرأة الحائض لصلاة العيد 

مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، تتجدد تساؤلات النساء حول الحكم الفقهي الخاص بتواجد المرأة الحائض أثناء "صلاة العيد"، للمشاركة في الحالة الروحانية خلال الاحتفالات.

داعية إسلامي يعلق

وبدوره، أوضح الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن إقامة صلاة العيد في الساحات والخلاء أعظم ثوابا من تأديتها في المساجد، فالنبى ترك مسجده بالمدينة المنورة، وخرج بالناس إلى الصحراء، ليُصلي بهم صلاة العيد، إلا أنه أقام هذه السنة داخل المساجد في بعض الأعياد.

وأضاف وهدان لـ"هن": "أن يمكن للمرأة الحائض الذهاب أثناء صلاة العيد، حتى تشهد الخير وتسمع دعوة المؤمنين، وتشارك في بهجة العيد".

موعد صلاة عيد الأضحى

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي.

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وذكر المعهد، في بيان له، أن سكان طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و31 دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و6 دقائق، وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي الإسكندرية وسوهاج، حيث ستكون في الساعة الخامسة و48 دقيقة، وفي بورسعيد والغردقة في الخامسة و39 دقيقة، وفي السويس والإسماعيلية تحين في الخامسة و40 دقيقة، وسيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الساعة الخامسة و33دقيقة، وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و38 دقيقة.

وأوضحت أن صلاة العيد في مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون في الساعة الخامسة و36 دقيقة، وفي دمنهور في الساعة الخامسة و46 دقيقة، وفي طنطا وشبين الكوم في الخامسة و45 دقيقة وفي المنصورة والزقازيق ستكون صلاة العيد في الساعة الخامسة و43 دقيقة.

وأضافت أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون في مدينة بنها وكفر الشيخ في الخامسة و44 دقيقة، وفي الفيوم وبني سويف وأسوان في الخامسة و47 دقيقة، وفي محافظة المنيا في الخامسة و50 دقيقة، وفي أسيوط في الخامسة و49 دقيقة وفي مدينة أبوسمبل بالخامسة و54 دقيقة، ومرسى مطروح في الخامسة و59 دقيقة.

لفتت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن موعد صلاة عيد الأضحى سيحل في مدينة الخارجة في الخامسة، و55 دقيقة وفي حلايب في الخامسة و34 دقيقة وشلاتين في الخامسة و37 دقيقة.