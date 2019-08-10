صور وفيديو.. جينيفر لوبيز بـ3 "جامب سوت" في العلمين

تألقت أمس المطربة والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، خلال حفلها الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة، وتألقت خلال الحفل بثلاث إطلالات مختلفة، إلا أنها كانت نفس الـ"لوك" تقريبا، وفيما يلي مشاهد من الحفل الذي كان جماهيريا، وحظى بحضور كبير.

اللوك الأول مكرر من حفلها في تركيا

تألقت بارتداء "جامب سوت" من اللون الفضي، له سروال من قدم واحدة، والأخرى كانت تشبه المايو، ورقصت بالعصا في البداية ما جعلها حماسية وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

وكانت نفس الجامب سوت، قد ارتدتها في حفل بتركيا قبل عدة أيام، وقالت كذلك، إنها الملابس التي اختارتها لعيد ميلادها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان هو ذات "الجامب سوت"، الذي ارتدته في حفلها بتل أبيب، ضمن جولتها الغنائية، في جزئها الثاني، والذي يتضمن إسرائيل، وتركيا وروسيا، ومصر.

في العلمين

في تركيا

في إسرائيل

اللوك الثاني مكرر من حفلها في أمريكا

ارتدت جنيفير لوبيز "جامب سوت" من اللون الأخضر الفسفوري، شفاف في مقاطع شيفون بيج، كذلك بدون أرجل ليكون شبه المايو،عليه حذاء "بوت"، أخضر من نفس اللون، تصميم اللبناني أندريا وازن.

وهي نفس "الجامب سوت" التي ارتدتها جنيفير لوبيز في حفلها مطلع شهر يونيو، وهي بداية جولتها الغنائية "its my party"، مغطاة بـ50.000 كريستالات سواروفسكي العاكسة للأشعة فوق البنفسجية من قبل المصمم اللبناني نيكولاس جبران.

في أمريكا

في العلمين

اللوك الثالث

يبدو أن الجامب سوت البيضاء، كانت كذلك ضمن خطة جنيفير لوبيز لتكرار ملابسها، فقد سبق وارتدتها في حفلها بتركيا، وإسبانيا، وتميزت بأن البنطلون فضفاض، منفصل عن الجزء العلوي لها، وزينت اللوك بشابو من اللون الفضي.

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العلمين

في إسبانيا

الجامب سوت" ملابسها المفضلة

وتفضل جينيفر لوبيز، ارتداء "الجامب سوت" في حفلاتها بشكل عام، وتتنوع بين اللامعة، والفسفورية، وتفضلها كذلك مكشوفة، تظهر رقصها وحماسها على المسرح.

وفي حياتها اليومية، تختار "جامب سوت"، كاجوال، وتحضر بها كذلك الأحداث الفنية والحفلات والمهرجانات.

جولة حفلات جينيفر لوبيز

وكانت جينيفر لوبيز بدأت المحطة الأولى من جولتها يوم 7 يونيو في The Forum في إنجلوود، كاليفورنيا، وجابت خلال الجزء الأول من جولتها 21 مدينة أخرى في أمريكا الشمالية حتى 27 يوليو.

المحطة الثانية من الجولة هي حفل في إسرائيل وروسيا وتركيا ومصر بالعلمين الجديدة، وانتهت تلك الجولة أمس.