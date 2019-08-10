خبير تغذية يوضح كيفية استخدام "الثلج" في التخلص من دهون الشوربة

قال الدكتور إبراهيم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن تناول الشوربة من أكثر الخطوات الصحية في وجبات عيد الأضحى.

وأضاف "جمال"، خلال استضافته مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح" المعروض على فضائية dmc، أنه للتخلص من نسب الدهون العالية المتواجدة داخل الشوربة، يمكن تمرير قطع من الثلج داخل ملعقة فوق سطحها لتجميع الدهون، فقال: "بجيب كبشة وأمررها فوق سطح حلة الشوربة وهلاقي الدهون اتجمعت تحت الكبشة".

وأشار "جمال" إلى ضرورة تناول طبق السلطة الخضراء، وذلك لغناه بالألياف الورقية الخضراء، كما إن تناولها يساعد على منع الإصابة بالإمساك والتقليل من الإفراط في تناول الطعام والإحساس بالشبع بشكل كبير.

واستكمل عضو الجمعية المصرية للتغذية، أن تعرض الخضروات أثناء الطهي للنار لأوقات كبيرة، يقلل من قيمتها الغذائية، وذلك بسبب فقدها للعديد من الألياف الغذائية.

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كما أوضح عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن للسمنة أيضًا فوائد غذائية كبيرة، حيث تحتوي على فيتامين DوA، لكن خطورتها تكمن في كمية استخدامها.

وتابع "جمال" جدول لتناول الوجبات الأساسية خلال أيام عيد الأضحى وهي:

الإفطار، تتكون الوجبة من الألبان مع البيض أو الفول والخبز البلدي بالإضافة إلى ثمرة فاكهة.

الغداء، موضحًا أنه في حال تناول الحلويات يفضل تناولها عقب الانتهاء من وجبة الغداء مباشرة، وذلك لأن تناول السكريات على معدة فارغة، يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو ما يتسبب في الجوع بشكل أكبر بعد ذلك.

العشاء، بينما يفضل تناول كوب زبادي في الليل، حيث يمكن إضافة بعض التوابل إليها.