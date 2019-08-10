"الصدقة أهم من الصيام مليون مرة".. ما هي السُنة المحببة خلال يوم عرفات؟

"الصدقة" من أبرز السنن المستحب عملها خلال يوم عرفة، وسط تساؤل الأسر المسلمة عن ثواب التطوع بتلك النافلة في ذلك التوقيت تحديدا.

وبدوره، قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الصدقة يوم وقفة عرفات أهم مليون مرة من صيام اليوم نفسه.

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن صيام يوم عرفة هو سُنة لغير الحجاج، وفي ذلك رأفة بالحجيج حتى يتحملوا مشقة الحج.

يقف حجاج بيت الله اليوم على جبل عرفات، الذي يعد أحد أهم أركان الحج، ويسبق الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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موعد صلاة عيد الأضحى

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وذكر المعهد، في بيان له، أن سكان طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الخامسة و31 دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في السادسة و6 دقائق، وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي الإسكندرية وسوهاج، حيث ستكون في الخامسة و48 دقيقة، وفي بورسعيد والغردقة في الخامسة و39 دقيقة، وفي السويس والإسماعيلية تحين في الخامسة و40 دقيقة، وسيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الخامسة و33دقيقة، وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الخامسة و38 دقيقة.

وأوضحت أن صلاة العيد في مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون في الخامسة و36 دقيقة، وفي دمنهور في الخامسة و46 دقيقة، وفي طنطا وشبين الكوم في الخامسة و45 دقيقة وفي المنصورة والزقازيق ستكون صلاة العيد في الخامسة و43 دقيقة.

وأضافت أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون في مدينة بنها وكفر الشيخ في الخامسة و44 دقيقة، وفي الفيوم وبني سويف وأسوان في الخامسة و47 دقيقة، وفي محافظة المنيا في الخامسة و50 دقيقة، وفي أسيوط في الخامسة و49 دقيقة وفي مدينة أبوسمبل بالخامسة و54 دقيقة، ومرسى مطروح في الخامسة و59 دقيقة.

لفتت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن موعد صلاة عيد الأضحى سيحل في مدينة الخارجة في الخامسة، و55 دقيقة وفي حلايب في الخامسة و34 دقيقة وشلاتين في الخامسة و37 دقيقة.