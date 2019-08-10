"العيد بكرة".. اعرف السعرات الحرارية للحوم قبل تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

"عيد اللّحمة".. عبارة يرددها كثيرون ترتبط بعيد الأضحى المبارك، لأن الجميع يأخذ نصيبه من تناول اللحوم سواء كان غنيًا أو فقيرًا، ويناول البعض لحوم الأضحية بعد ذبحها على الإفطار، وآخرون يتناولونها بكثرة خلال أيام العيد، ولكن هل تساءلت يوميًا عن عدد السعرات الحرارية في كل قطعة تتناولها من أنواع اللحوم، وما مدى أضرار الإفراط في تناولها؟

يستعرض لكم "الخليج 365" عدد السعرات الحرارية في بعض أنواع اللحوم، وفقًا لما ذكره موقعي "healthline" و"sparkpeople":

1- شريحة 100 جرام من اللحم البقري تحتوي على 217 سعرا حراريا.

ويُعد اللحم البقري مصدر جيد للفيتامين B12، الضروري لخلايا الدم الحمراء الموجودة بالجسم، ومصدر غني بالحديد.

2- قلب بقري 100 جرام يحتوي على 150 سعرا حراريا.

3- قطعة 65 جراما من لحم كتف الماعز مطبوخ تحتوي على 230 سعرا حراريا.

4- قطعة 90 جراما من فخد لحم الماعز محمر تحتوي على 210 سعرات حرارية.

5- قطعة 90 جراما من لحم ماعز مشوي تحتوي على 310 سعرات حرارية.

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6- قلب عجل 85 جراما، يحتوي على 148 سعرا حراريا.

7- لسان عجل 90 جراما مطبوخ، يحتوي على 250 سعرا حراريا.

8- كلاوي ضأن 100 جرام تحتوي على 115 سعرا حراريا.

9- قطعة لحم ضأن 100 جرام تحتوي على 300 سعرة حرارية.

10- قطعة 100 جرام لحم كندوز تحتوي على 240 سعرا حراريا.

وأوضح خبراء التغذية أن الإفراط في تناول لحوم الضأن له كثير من الأضرار، حيث إن قطعة واحدة يوازي 80 جرامًا تحتوي على 250 سعرة حرارية و20 جراماً من البروتين و20 جراماً من الدهون المشبعة، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا على مرضى القلب والشرايين، وأشار المختصون إلى أن لحم الضأن يشتمل على نسبة عالية من الكوليسترول، وهو مضر خاصة لمرضى تصلب الشرايين.

وقال الدكتور فوزي بالقان المتخصص بأمراض الغدد في مستشفى "مديكانا" بأسطنبول، إنّه يتوجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والسكر وضغط الدم ومشاكل في المعدة، توخي الحذر وعدم الإكثار من تناول اللحوم والسكريات.

وأضاف في تصريح سابق أن اللحوم تعد من الأغذية التي تتعب الجهاز الهضمي، ويفضل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والسكر ومشاكل في الشرايين، عليهم الابتعاد عن دهون الأضاحي.

ونصح الدكتور بالقان بطهي وتناول اللحوم مع الخضار، لأن ذلك يسهل عملية الهضم والتقليل من الآثار الجانبية للحوم، وعدم الإفراط في تناول لحم الخروف لأكثر من 3 أيام متتالية، وأن يكون الطهي إما بطريقة الشواء أو السلق.