صور.. مراهق هندي يعاني من تضخم في بطنه والسبب مجهول

مرض غامض ونادر عانى منه شاب هندي يدعى "سوجيت كومار"، صاحب الـ19عامًا تسبب في تضخم بطنه بشكل غير طبيعي، لم يتمكن الأطباء من اكتشاف السبب الرئيسي لحالته ولمرضه الذي أصابه منذ سن السابعة، حيث شبهه الكثير من الأشخاص بطفل البالون نظرًا لحجم بطنه غير المعتاد.

استمرت بطن كومار في النمو عامًا بعد عامًا دون معرفة الأطباء سبب حالته، فهي غير مرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي، كالغثيان والقيء والإسهال، ونصح الأطباء والديه بضرورة السفر إلى مدينة "دلهي"، للحصول على المساعدة الطبية.

Advertisements

لم يستطع كومار ممارسة حياته بشكل طبيعي كغيره من الشباب في سنه، فلم يتمكن من تكوين صداقات بسبب الخوف الذي يظهره الآخرين له بسبب تضخم بطنه، حاولت والدته "كانشان ديفي" مساندته والوقوف بجانبه حيث أخذته للعديد من الأطباء ولكن دون جدوى، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حاول الأطباء تزويده بالأدوية التي يمكنها أن تخفف من الألم الذي يعاني منه على المدى القصير، لكنها لم تثبت فعاليتها على المدى الطويل، لذا قرروا إقامة تنظير داخلي من خلال أنبوبة رقيقة بها كاميرا ينظر بها داخل الجسم حتى يتمكن الأطباء من معرفة حالته الصحية بشكل أكثر وضوحًا.

حاول كومار التغلب على مشكلة تضخم بطنه من خلال العمل كميكانيكي في مصنع للدراجات، حتى يتمكن جمع الأموال اللازمة لعلاجه نظرًا لكونه من أسرة فقيرة.