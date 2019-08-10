تنتظرك حالة من النشاط خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد ونشيط تساعدك تعيش حالة خاصة تشير الى احداث مهمة لا تنتسى وإمكانيات حاسمة ومختلفة كما يدعوك الفلك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق مهنية جديدة مع وجود القمر في برج القوس يوم السبت ستجري الرياح بسرعة وكأن الحياة تناديك للتحرك والخروج الى الضؤ لكن انتبه ولا تلعب دور البطولة كن هادىء وابتعد عن المغامرات ولا للمجازفة مع انتقال القمر الى الجدي يومي الاحد الاثنين الذي يجعل المناخ العام ضاغطا مليئا بالتباسات فتتداخل الامور ببعضها لا تغامر ايام ضعيفة ايان تأخرك جدا وتتطلب منك السعي لتقريب وجهات النظر والانتباه الى صحتك وسلامتك كما سيكون بانتظارك عراقيل على كل الجبهات فتتحداك المعاكسات الفلكية فقد تفقد السيالفلطرة على الامور وتشعر انك مرهون للاخرين النصيحة هي في التروي والابتعاد عن المجازفات تعود الامور وتتحسن بين الثلاثاء الخميس مع وصول القمر المكتمل الى برجك الذي يعزز الطاقةٍ القويّة في داخلك ويدفعك تحو التقدّم والازدهار فترة جيدة تتسلح فيها بحماسة واشراق فتتحمل المسؤولية بجدارة.تختم الاسبوع مع وصول القمر الى الحوت الى بيت المال بيت الصحة والعمل الذي يسبب لك عطلة اسبوع متعبة وضاغطة ومتطلبة انتبه الى استقرارك المهني وخفف من المصاريف الزائدة.

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في الاسد المواجه لبرجك بحيث تشعر بالملل او تعيد النظر بعلاقة ما في هذا الاسبوع الدقيق فتبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تقلقك والتي تتعلق بامور العائلة والاولاد والصحة للعازب, تعيش توترات عابرة قد تؤثر على استقرار الوضع العاطفي وعلاقتك مع الحبيب اذا لم يوضع لها حد فوري للخلافات.

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