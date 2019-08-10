تنتظرك أحداث مهمة وكثيرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: احداث كثيرة جيدة ترافق هذا الاسبوع اهمها وصول القمر الى برجك في عطلة الاسبوع لكن سوف تعيش يوم السبت مع وجود القمر في القوس بعض التقلبات حاذر الانتفاضات والغضب فالاضواء مسلطة على تحركاتك فتكون مضطراً لإتخاذ قرار مهني صعب حاذر من المفاجآت المربكة فالوضع دقيق جدا. تبتسم لك التاثيرات الفلكية ويدعمك الحظ من جديد وتتعزز شعبيتك مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين ليفتح امامك ابواب الحظ الواسعة وتستفيد من تاثيرات ايجابية لكي توسع مجالات عملك واتصالاتك تكثر التحركات والاتصالات التي تصب كلها في مصلحتك فتبدو لك الحياة سهلة ومرحة ومتعاونة معك وسهلة تعود وتتازم الاوضاع مع وصول القمر المكتمل بين الثلاثاء والخميس الى برج الدلو المواجه لبرجك فتكون فترة هدوؤ وترقب اكتفي بالاعمال الروتينية ابتعد عن التسرع والامور الجديدة وانتبه من التباسات والتراجع والاعطال قد يدفعك هذا الامر الى الإنزواء والانطواء او ربما الوقوع في بحيرة من اللامبالاة والاخفاق ومن الأفضل عدم الاتكال على الحظ والصدفة، فقد يخيب املك تعود وتختم الاسبوع بطريقة كاملة ومتكاملة مع وصول القمر الى برجك يوم الجمعة فتكون تأثيراته جيدة جدا وتستعيد قدرتك على إدارة شؤونك كما تتلقى عرضاً مغرياً أو اقتراحاً لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب فلا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع ولا تخش من المطالبة بحقوقك، فأنت من يقرر الى اين سيذهب فانت الرابح الاقوى.

عاطفياً: يشهد هذا الاسبوع حركة كبيرة ومفاجآت سعيدة على الصعيد الشخصي العاطفي والعائلي ويبشر كوكب الحب من الاسد بحلول ومصالحات فتحلو لك المشاركة في بعض النشاطات الاجتماعية الى جانب الشريك والاولاد والاهل ، اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب قد تطور صداقة قديمة الى علاقة حب، وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير انه اسبوع ناشط ومنشط للروابط والعواطف.

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