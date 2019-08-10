تنتظرك أحداث مؤثرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تتسابق الكواكب لدخول برج الاسد الصديق فتعيش اسبوعا مليئا بالمستجدات والمبادرات الكثيرة التي تحرك الاعمال المجمدة ويولد في نفسك حيوية كبيرة ورغبات كثيرة تتحرر من الضغوطات ويبتسم لك القمر من برجك يوم السبت والشمس والكواكب مجتمعة من الاسد بالاضافة الى المشتري من برجك الذي يتحدث عن تغييرات مهمة يفرضها القدر والحظ تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين اي الى البيت الثاني بيت المال بيت الاقساط والديون والاستحقاقات المالية احتمال ان تظهر مصاريف ايضافية او ربح او فواتير او مكاسب او مدفوعات كن متيقظا وانتبه فقط كيف توظف اموالك تنفتح على عمل جديد وتستقطب العروض المهمة وتتولى مسؤوليات اساسية كما تغمرك التاثيرات الفلكية الايجابية بالاجواء الحلوة والرومانسية ويحمل اليك القمر المكتمل من برج الدلو بين الثلاثاء والخميس تجارب كثيرة وانفعالات مميزة فتمارس سحرك في المجالين المهني والشخصي وتصادف فرص جيّدة كانفراج في عملية تجارية أو تسوية لخلاف وستكون المستفيد الاكبر من التاثيرات الفلكية التي ستحملك الى انجازات كثيرة ونجاحات في بلوغ هدف طالما سعيت من اجله.بالرغم من كل هذه الايجابيات سوف تعيش عطلة اسبوع متقلبة مع وصول القمر الى الحوت يوم الجمعة فتخف الحماسة والنشاط حاول ان ترتاح وتجنب المزاجية ولا تختلق اجواء سلبية متوترة في البيت ومع الاهل باختصار اسبوع نشيط جدا فيه تحولات واهتمامات مهنية رابحة وناجحة.

عاطفياً:تسيطر على الاجواء الفلكية العاطفية مناخات رومنسية جيدة جدا تحت تاثير كوكب الحب من برج الاسد الناري الصديق فتلعب الصدف دورًا إيجابيًا وحيث يتدخّل القدر للوقوف الى جانبك فتكون الأجواء رقيقة وعذبة وسيسهل عليك التفاهم مع الشريك والتوصل الى قناعات مشتركة. للعازب, انه اسبوع التغيير والانتقال والتحسين والاسفار التي تساعدك على تمتين الروابط مع الحبيب.

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