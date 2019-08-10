تنتظرك أحداث مهمة وصعبة خلال هذا الأسبوع

مهنيا: بداية اسبوع متقلبة وضاغطة بسبب تاثير القمر من القوس يوم السبت لذلك حاول ان تبتعد عن التشنج حافظ على أمنك وسلامتك ولا تستهتر حاذر من ظروف سلبية تفرض عليك التحفظ او تمنعك من بلوغ اهدافك حافظ على سمعتك حتى لا تتأثر اوضاعك المهنية بالاجواء المتناقضة. تتسهل الامور مع انتقال القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين فتنطلق واثقا بمرحلة جديدة وضؤ اخضر بانتظارك كل الظروف تتبدل كما تريد تنجح وتكون الاقوى وتتلقى اشارات الربح والتقدم والتحسن والتطور والتهاني ما يجعلك تقطف ثمار جهودك بسرعة.تتابع الحظوظ مع وصول القمر المكتمل الى برج الدلو بين الثلاثاء والاربعاء الى بيت المال البيت الثاني ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد لذلك كن متنبها الى المسائل المالية التي تتعلق باستحقاقات وديون واقساط ثلاثة ايام حرجة حاول ان تدقق بها جيدا لتعرف ما لك وما عليك من مكاسب ومدفوعات كذلك سوف تفاوض وتساوم في مشاريع بناء او شراء عقار لكن مطلوب منك التفكير قبل ان تتصرف او تقرر او حسم اي مسألة دون التركيز او التنظيم نصل الى عطلة الاسبوع مع دخول القمر الى الحوت الصديق يوم الجمعة فيشكل يوما مناسبا للحوار للمفاوضات وتحقيق الرغبات يوم يجعلك تخطف الاضواء او تطل على برنامج شيق جدا يحمسك على الاستثمار والبدء بمشروع جديد في سبيل كسب المزيد من التأييد والدعم.

عاطفياً: تعيش أسبوع جيد تحت تاثير الزهرة من برج الاسد الصديق الذي يسمح بتعزيز علاقة مستقرّة وستملك الجرأة لاتّخاذ خطوات جريئة للعازب ستناقش مسألة زواج او تباشر بالتحضير له فهذه الفترة ستكون ملهمة تدفعك لتحليل وضعك بهدوء وبالتالي فقد تتّخذ بعض الخطوات الجريئة لتحسين وضعك الشخصي.

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