تنتظرك أحداث مثمرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تشير الاجواء الفلكية عن بداية اسبوع مثمرة يكافأك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والاعجاب كما تتحدث التأثيرات الفلكية للقمر من برج القوس الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد يوم السبت عن لقاءات وزيارات وأسفار ودراسات ما يجعلك تعيش اجواء حماسية متفائلة وتخوض تجارب جديدة بثقة عالية لكن سوف تتبدل هذه الحظوظ مع انتقال القمر الى مواجه برجك من الجدي يومي الاحد والاثنين تخف الحماسة وتتأثر سلبا في الاجواء المتشنجة التي تسلط الاضواء على علاقتك مع الشريك والاهل بالاضافة الى اوضاعك الصحية المتقلبة لذلك حاول ان تدخل شيء ايجابي على حياتك وخطط بطريقة افضل كن دقيقا وتجنب الدخول في متاهات وخفف الحساسية الزائدة ان نقطة ضعفك هي العاطفة الجارفة لكن بعد كل هذه العواصف سوف تعوض عن التراجع وتصل الى النجومية بين الثلاثاء والخميس مع وجود القمر المكتمل في برج الدلو الصديق وسيكون بانتظارك انفراجات واسعة وحظوظ مثمرة وفرص كبيرة تفتح لك ابواب الحظ وتقدّم لك اكثر من قرار مناسب لتحسين وضعك وموقعك ثلاثة ايام مليئة بالطاقة والحسم تسمح لك باقتحام كل المجالات الصعبة والسهلة على كافة الاصعدة فتكثر الاحتمالات وتتلاحق تكون الاخبار مهمة والفرص الكبيرة كما تجلب لك عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الحوت ارتياحاً كبيراً ومشاريع مهنية مثمرة تساعدك على انجاز الكثير من الاهداف الصعبة فالاجواء تعد باحتمالات مهمة لتطوير حياتك على مختلف الاصعدة سوف تتمتع باوقات جيدة من الانفتاح والتوسع والانتشار.

عاطفياً: تعيش احلاما سعيدة وتنطلق نشيطا متحمسا لاقتحام مجالات جديدة او مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة تبدو واضحًا في مواقفك الايجابية تجاه الشريك والاولاد والاهل والاحبة ومصمّمًا على تقوية العلاقة بينكما للعازب.إنّه أسبوع مناسب للإرتباط الجدّي وللتأكيد على الروابط وتعزيز العواطف والتعاطف مع الحبيب.

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