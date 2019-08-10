تنتظرك أحداث متوترة وصعبة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بالرغم من وجود الشمس والكواكب في الاسد المواجه لبرجك التي تسبب لك التوتر وتعتبر خط أحمر ممنوع عليك ان تتخطاه سوف تسجل نوعية الوقت اجواء جيدة وممتازة تولد غليانا في حياتك وتقلب المعايير وتزودك بحيوية مضاعفة قد تحصل على طلباتك ومستحقاتك وتتلقى العروض المثمرة تحت تأثير القمر من برج القوس يوم السبت اي من بيت المال الذي يقدم لك الدعم المالي ويتحدث عن مشروع جديد يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين اي البيت الثالث ما يجعلك تعالج المواضيع والمشاريع بذكاء وحنكة تفاوض وتناقش وتكسب تعاطفا من قبل المسؤولين انها ايام حافلة بالتواصل لكن مطلوب منك ان تركز كي لا تضيع طاقاتك وتجنب الوقوع في الاخطاء وانتبه احتمال خطأ صغير يعدل في حساباتك وانتبه من التباسات لكن قد تنقلب الاوضاع الفلكية بين الثلاثاء والخميس تحت تاثيرات القمر المكتمل من برج الدلو اي من البيت الرابع الذي يشكل مربعا فلكيا مع برج الاسد المواجه لبرجك الامر الذي يتطلب منك الحكمة في التصرفات وضبط الانفعالات قد تشعر بأنّك مستبعد عن الأحداث المهمة وبأنّ الأمور تتعثّر ولا تأتي بالنتيجة المطلوبة. حاول ان تحول الاحداث السلبية الى ايجابية وانتبه من المزاجية تتبدل الظروف لمصلحتك يوم الجمعة مع انتقال القمر الى الحوت اي الى موقع فلكي يخدم مصالحك فتعيش يوما من اجمل الايام يوم استثنائي تكون فيه المنتصر والرابح والمتفوق.

عاطفياً: قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم مع وجود كوكب الزهرة في الاسد برج خصمك الذي يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة جدا تسبب لك مواقف نزاعية فلا تقحم نفسك في مواقف صعبة وحاذر ان تجرح مشاعر من تحب كما ان مواجهة كوكب الحب قد تثير النزاعات في حياتك الزوجية فتعيش تناقضات وربما تعاني من مرض يخص احد الوالدين او الاولاد وتضطر الى الغاء مواعيد او سفر.

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