تنتظرك أحداث مميزة ومهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: وجود الشمس والكواكب مجتمعة في برجك الزهرة عطارد والمريخ في موقع مهم يسرع الحركة ويدعمك بالحيوية والنشاط كل الامور تمشي كما تخطط لها بشكل عام تدخل اسبوع من الخلق والابداع والعطاء والاشراق جيد جداً يحمل الأخبار السارّة والمكافآت يوم السبت تحت تاثير القمر من القوس الناري الصديق الذي يشكل مثلثا مع برجك يشجعك على خوض تجربة جديدة او سفر قريب تكثر النشاطات وتكون فترة مناسبة لكل انواع الانشغالات والمسؤوليات تتابع الوعود الفلكية الايجابية مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين تسكنك ديناميكية كبيرة ترضي طموحك فاوض بجرأة وأعد حساباتك بدقة وادرس خطواتك جيداً قبل الاقدام على اي مشروع نصل الى الفترة الاضعف بين الثلاثاء والخميس ثلاثة ايام من المعاكسات مع انتقال القمر المكتمل الى الدلو ليشكل مربعا فلكيا مع برجك ما يجعلك تعيش اياما مليئة بالتعب ايام لا تبشر بالخير ترتفع خلالها حدّة المواجهة وتشتدّ الضغوط حاذر من تقلبات وخلافات فانت بغنى عن المشاكل والورطات لذلك حاول ان تنقي نفسك من السموم واهتم بصحتك النفسية والجسدية.نصيحة لا تؤزم الامور ولا تعرض استقراراك المهني الى المشاكل تتحسن الاجواء وتنقلب الحظوظ لمصلحتك مع انتقال القمر الى الحوت يوم الجمعة فتعيشيوما جميلا تعوض فيه عن الوقت الضائع تصحح تسامح باختصار اسبوع جيد يتطلب اهتمام وتركيز فلا تكون عشوائيا واعتباطيا اعتذر وتنازل قليلا تكون انت الرابح يبقى على مواليد العشرية الثالثة الانتباه من السرعة والتسرع بسبب كوكب المريخ .

عاطفياً: يحمل اليك هذا الأسبوع بشرى سارة أو لقاءً مصيرياً أو تلاحماً مع الحبيب وتعاضداً أو فرحة لا تنسى تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برجك ما يجعلك تعبّر عن عواطفك بعذوبة ومحبة وتفاهم وحوار مع الاولاد والشريك للعازب, تستقطب القلوب وتأسر النفوس وقد تقع في الغرام أو يتجاوب معك من سعيت طويلاً وراءه، أو تقضي أوقاتاً عذبة وتشارك بمناسبات حلوة وتضحك وتتسلى مع بعض الأصدقاء.

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