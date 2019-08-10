تنتظرك أمور صعبة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: المواجهات والتقلبات والمتطلبات هو العنوان البارز مع تواجد الشمس والكواكب مجتمعة في مواجهة برجك من برج خصمك الاسد لذلك راقب تصرفاتك وكلامك واضبط انفعالاتك وميلك الى العدائية في بداية هذا الاسبوع الضاغط والمعاكس من القمر المواجه لبرجك من القوس يوم السبت الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الاسد المواجه لبرجك فلا تستسلم وداوم على المحاولة حتى ولو شعرت ان بعض الحواجز تقف في طريقك.لكن بالرغم من المشهد الضبابي سوف تحالفك تاثيرات القمر من برج الجدي يومي الاحد والاثنين في موقع جيد في بيت الحب بيت النجاح بيت التقدم الربح والانجاز والاخبار الحلوة يخدم مصالحك ويقدم لك الدعم المتواصل الذي يساهم في رفع المعنويات تشعر بالارتياح والفرح وتنقلك الايجابيات الى آفاق جديدة ما يجعلك تتمتّع بقدرة كبيرة على إدارة الامور بذكاء وكفاءة وقدرة نصيحة حاول ان تنهي كل الامور الصعبة واستفيد من نوعية الوقت الممتازة تتغير الظروف بين الثلاثاء والخميس مع انتقال القمر الى الدلو اي الى البيت السادس بيت العمل والصحة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد فيعزز العلاقات المهنية والاجتماعية لكن تذكر انك تحت ضغط الكواكب مجتمعة في الاسد لذلك حاول ان تعالج الامور بهدوء واهتم بالروتين اليومي وانتبه الى صحتك نصل الى يوم الجمعة يوم دقيق بسبب مواجهة القمر من الحوت فالاجواء متشنجة تسلط الضؤ على نقاط الضعف انتبه كما يجب عليك ان تعرف كيف تتعامل مع الظروف واستفيد من الاجواء الهادئة كي ترتاح.

عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في مواجهة برك من الاسد لذلك حافظ على اسرارك وتجنب كل الخلافات والتشنجات ولا توجه انتقاداً او ملاحظة سلبية ولا تباشر بتصرف غير مدروس خاصة في ما يتعلق بالشؤون العائلية والتعامل مع الاولاد للعازب قد تعاني العلاقة الجديدة من سوء تفاهم وكذلك العلاقة الغير مستقرة كما قد تحصل القطيعة لدى غياب الثقة والنوايا الصادقة.

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