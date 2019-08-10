لعلاج دوالي الساقين..تعرف على فوائد مساج الزيت الدافئ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت باربارا فون دين دريش إن التدليك بالزيت الدافئ المعروف باسم " آبهيانجا" “Abhyanga” هو أحد أنواع التدليك لدى الأيورفيدا “Ayurveda”، وهي منظومة من تعاليم الطب التقليدي، التي نشأت في الهند.

وأوضحت باربارا، رئيسة الرابطة الألمانية للصحة والعافية والجمال، أن التدليك بالزيت الدافئ، يعني تدليك الجسم بالكامل باستخدام زيت دافئ كالسمسم مثلا، مضاف إليه خلاصة من الأعشاب الطبية، مشيرة إلى أنه يساعد على الشعور بالاسترخاء والتخلص من الشد العضلي والعصبي وتخفيف الآلام وتنشيط سريان الدم.

وبذلك يسهم التدليك بالزيت الدافئ في تحقيق التوازن الداخلي والتمتع بنوم هانئ وتحسين مظهر البشرة وتحسين الحالة الصحية العامة للجسم والنفس على حد سواء. وللاستفادة من هذه المزايا الصحية والجمالية ينبغي إجراء التدليك لمدة ساعة.

ومن ناحية أخرى أشارت باربارا إلى أن التدليك بالزيت الدافئ لا يناسب الأشخاص، الذين يعانون من التهابات حادة أو حمى أو أمراض جلدية أو دوالي الساقين.