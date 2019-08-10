نصائح فعالة لتنظيف غسالة الأطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوصى خبير الاقتصاد المنزلي برند جلاسل بتشغيل غسالة الصحون على درجة حرارة 65 مئوية أو أعلى مرة كل شهر مع استعمال منظف يحتوي على مادة تبييض، وذلك لإزالة الدهون المترسبة في التوصيلات والقضاء على الجراثيم الموجودة بالداخل.
وأضاف الخبير الألماني أنه ينبغي أيضا فحص وتنظيف المصفاة الموجودة في قاع الغسالة والرشاشات وحِشية الإحكام المطاطية للباب مرة أسبوعيا على أقل تقدير.
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