عارضة أزياء تعرض حياتها للخطر بسبب الكعب العالي

تعرضت عارضة أزياء أمريكية، جيما داوني، لإصابة كادت تؤدي إلى بتر قدمها، وذلك بسبب اعتيادها على ارتداء الحذاء ذو الكعب العالي، ما أصابها بالإنتان المميت.

فعارضة الأزياء العشرينية كانت في طريقها إلى محطة القطار، حينما شعرت بألم في كعبها وتورم في كاحلها الذي انتشر بسرعة، توجهت على الفور إلى الطبيب، لكنه أخبرها بأن لا شيء يدعو للقلق، وفي اليوم التالي، انتابت "داوني" أعراض متعددة مثل التقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة وسرعة في ضربات القلب، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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توجهت عارضة الأزياء للمستشفى واكتشف الأطباء معاناتها من تعفن الدم، وأن انتظارها يومين دون معالجة الأمر، يعرضها لبتر قدمها.

وتخضع "داوني" للعلاج طيلة 3 أشهر، كما أن الورم وصل إلى ركبتها والآلام لم تتحملها.

الإنتان أو تعفن الدم هو عبارة عن حالة مرضية خطيرة تصيب الإنسان والحيوان، وتتميز بتفاعلها الالتهابي بسبب التعرض لعدوى جرثومية أو ظهور الجراثيم في الدم والأنسجة، وتنتشر حاملات المرض إلى الدم ثم إلى الأعضاء الداخلية للجسم، وهذا النوع من الجراثيم يضعف جهاز المناعة لدى الإنسان ويسبب له الضرر.

ويحدث تعفن الدم عندما يتفاعل الجسم مع العدوى عن طريق مهاجمة الأعضاء والأنسجة الخاصة به، ويصل في بعض الحالات إلى بتر الأطراف.