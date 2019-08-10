"معهمش ثمن الدواء".. زوجان مسنان ينتحران لعدم توفر نفقات علاجهما

وسط ذهول المحيطين بهم، عثرت السلطات الأمريكية في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية على زوجين مسنين جثتين هامدتين، بعدما لجآ للانتحار بعد تعثرهما في دفع أو توفير مصاريف العلاج الخاصة بهما.

ونقلًا عن "سكاي نيوز" عربية، أعلنت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن الشرطة عثرت على الزوج البالغ من العمر 77 عاما وزوجته البالغة من العمر 76 عاما المقيمين في منطقة فيرنديل ميتين في شقتهما وبجوارهما فواتير علاج غالية للغاية.

واعتبرت جهات التحقيق إقدام الزوجين على هذا الفعل هو بمثابة عملية انتحار، حيث أنهما أقدما على ذلك برغبتهم لاتصال الزوج بالرقم 911 صباح الأربعاء الماضي، قائلا إنه يخطط للانتحار، نقلًا عن مكتب عمدة مقاطعة واتكوم في ولاية واشنطن في تدوينة على "فيسبوك".

حرصت جهات التحقيق على عدم نشر اسم الزوجين، كما وصف عمدة المنطقة الحادث بأنه "مأساوي"، قائلا في بيان، إنه "من المؤسف أن يجد أحد كبار السن لدينا نفسه في مثل هذه الظروف اليائسة".