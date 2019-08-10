"مهددة بقطع رأسها".. أمريكية تعاني من خلع فقرات العمود الفقري

حالة مرضية نادرة أصابت سيدة أمريكية تدعى "راشيل بييلز"، تبلغ من العمر 33 عامًا، حيث تعاني من خلع فقرات العمود الفقري، وهو الأمر الذي لا يعالجه سوى 3 متخصصين حول العالم، وهو ما يهدد حياتها بقطع رأسها حالة التحرك خطوة واحدة بشكل خاطئ.

حالة من الخوف والرعب تسيطر على راشيل، خشية الإصابة بالموت أو الشلل، وتحاول هى وزوجها جمع 135 ألف جنيه إسترليني لدفع تكاليف جراح في برشلونة، والذي يُعد واحدًا من 3 أشخاص حول العالم القادرين على علاج حالتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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كانت بداية اكتشاف راشيل لحالتها يرجع لشعورها بدوار وصداع بالإضافة لثقل رأسها على جسدها، وهو ما جعلها تشعر بأن هناك شيئًا ما يستدعى إجراء الفحوصات ولكن جميعها كانت فحوصات خاطئة.

تواصلت راشيل مع الطبيب البرشلوني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، وأرسلت له الفحوصات الطبية والأشعة وأخبرها بأنها تعاني من استسقاء الرأس وهو عبارة عن تراكم السوائل داخل المخ، بالإضافة لمعاناتها من انحناء في العمود الفقري، وربما تصبح الفقرات التي تحمل الرأس غير مستقرة أو مخلوعة.