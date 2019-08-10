تنتظرك أحداث مميزة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بداية اسبوع غنية وواعدة بالاحداث بالاخبار بالتغييرات والانتفاضات والمغامرات والفوائد الكثيرة والمعلومات التي تتعلق باسفار مع وجود القمر يوم السبت في القوس في مثلث فلكي مع الشمس من االاسد ما يجعلك تقلب الصفحة وتنطلق بكل تفاؤل ونشاط يتبدل الوضع وتهدأ الامور وتدخل في دوامة فلكية يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الجدي المواجه لبرجك الذي يحمل اليك ضغوط تراجع فشلا وتراجعا صحيا او حزنا تسرعا وانفعالا وعدم استقرار من الضروري ان تنتبه الى العلاقات المهنية والعائلية لا تجازف لانك تفتقد الى الحماية والحصانة كن مرنا ودبلوماسيا في التعاطي مع الظروف الحرجة لكن بالرغم من الاجواء المكهربة سيكون بانتظارك رحلة او عقد عمل او ترويج ناجح لاعمالك او شراكة كن متنبها وافتح عيونك جيدا بين الثلاثاء والخميس تحت تاثير المربع الفلكي للقمر المكتمل من الدلو الذي ويناسبك تماما يساعدك كي ترتب اوراقك وملفاتك وكي تعيد النظر في الكثير من الاستحقاقات الضوء الاخضر معك فتكون مرحلة مثمرة وغنية ناجحة ورابحة على كافة الاصعدة مهنيا ماليا وعاطفيا كذلك سوف تختم الاسبوع على ايقاع جيد جدا مع وصول القمر الى الحوت المائي الصديق يوم الجمعة فتكون عطلة اسبوع جميلة وناجحة فيقوى نجمك وتتلاقى الاخبار المهمة والسارة من الخارج او تسافر في رحلة عمل فلا تفقد الامل تابع ثابر اجواء ايجابية ترافقك وتخدم مصالحك اسبوع مفصلي حاسم يحمل اليك الكثير من المكاسب والربح المالي والمعنوي.

عاطفياً: أسبوع رومانسيّ عاطفي ناري بامتياز تحت مباركة كوكب الحب من برج الاسد قد تعرف لقاء جميلا جدا فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب. للعازب يتحدّث الفلك عن ارتياح وعن تقدّم في مساعي التودّد والمصالحة ستأخذك الجرأة لتقديم البراهين عن حبّك وحرصك وستفرح عندما تجد تبادلا للحبّ وللعواطف.

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