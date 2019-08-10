تنتظرك نجاحات مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تتنوع النجاحات مع وجود الشمس في الاسد الصديق فتتلقى مساعدة وتخوض نقاشات مالية ناجحة لكن لا تراهن على الحظوظ يوم السبت تحت تاثير القمر من برج القوس الذي يجعلك تعاني من الركود ومراوحة للمكان لا تجازف بصحتك او بعلاقاتك وحاول اعادة العلاقات العامة والخاصة الى مجراها الطبيعي تعود لتسيطر من جديد مع انتقال القمر الى برج الجدي اي من البيت الثامن يومي الاحد والاثنين بيت المعاملات والاوراق الثبوتية وبوليصات التأمين وغيرها نصل الى الفترة الاهم والافضل فتتابع الدورة الفلكية الايجابية بين الثلاثاء والخميس مع انتقال القمر المكتمل الى برج الدلو من البيت التاسع الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد الذي يسمح لك بالتجديد والتغيير فتخلق لنفسك اجواء استثنائية مكاسب ارباح انجازات تسهيلات وستلاحظ الفرق والنتائج الايجابية المهمة فتتعزز الحظوظ وسيكون بانتظارك انفراجات كثيرة تشجعك على التلاقي وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات وبعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك.تعود الامور لتتأزم من جديد مع وصول القمر الى برج الحوت يوم الجمعة في النقطة الاعلى بالدائرة الفلكية فتكون تحت تاثيرات ضاغطة متطلبة مهاراتك وطريقة تصرفك تحت الاضواء لا يوجد اشياء سلبية لكن عليك ان تعرف كيف تتعامل مع الظروف باختصار ركز وحاول ان تعطي افضل ما عندك ولا تهمل امورك العائلية والشخصية اسبوع جيد لكن كن دقيق كي تحصل على كل ما تريد.

عاطفياً: تكون على موعد مع فترة عاطفية مغرية. ترتقي بالمشاعر الى الاعلى وتنتهي من مشاكل شخصية عانيت منها،بسبب احد الاولاد او سؤ تفاهم مع الشريك ويجذبك حضور بعض الاصدقاء الى جانبك كما عودة بعض افراد العائلة الى محبة وتفاهم وانسجام معك. للعازب قد تلتقي بشخص خلال بعض المناسبات الاجتماعية فيزرع الفرح في قلبك .

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