تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم بداية مع يوم الاثنين مع وجود القمر في القوس الناري الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد فتشعر بحماسة كبيرة نشاط ودعم ان كل المعطيات المتوفرة ممتازة تدافع عن مصالحك بجرأة وتتلقى جواباً او نتيجة لتساؤلاتك تتبدل المعطيات مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين اي الى مواجهة مع برجك فتكون تأثيراته صعبة ومتقلبة ما يجعلك تعيش مرحلة شديدة التوتر تنذر بالمتاعب والضغوط والانزعاج والمزاجية كن حذرا انها ايام معقدة وفاشلة وقد تحمل المتاعب والمشاكل انتبه ان النفسية السلبية تجذب السلبيات ولا تعتمد اسلوبا ارتجاليا وكن مستعدا لمسائل عائلية او شخصية طارئة حافظ على هدوءك كي لا تؤثر على نوعية عملك ونوعية حياتك . سوف يتبدل المشهد الفلكي لمصلحتك بين الثلاثاء والخميس تحت تاثير المربع الفلكي المائي بين القمر المكتمل من الدلو والشمس من برج الاسد الذي يعطيك القدرة على التفاعل مع الاخرين بطريقة جيدة جدا ويقدم لك المساعدات والتعاطف تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ، تنتصر على خصمك كما يدعم القمر خطواتك وجهودك التي ستأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة تعود فتتأزم الامور مع انتقال القمر يوم الجمعة الى برج الحوت فتعيش عطلة اسبوع ضاغطة لا يوجد فيها لا طاقة ولا حيوية ابتعد عن الخلافات والتحديات واكتفي بالامور الروتينية ولا تدخل في امور صعبة اسبوع لا بأس به كن موضوعي ولطيف كي تتخطى الازمات.

عاطفياً: ينتعش القلب وتعيش اسبوعاً رومانسيّاً فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب ما يزال كوكب الحب الزهرة من الاسد الناري الصديق يغمرك بالوعود والافاق الجديدة ويحمل اليك السعادة والحب والغرام والتفاهم مع الشريك والاولاد والعائلة و يؤمّن لك الرفاهية المادية والمداخيل الجديدة والنجاحات المهنية والاجتماعية . للعازب قد تعرف لقاء استثنائيًا ويغمرك الحماس ويمتلئ قلبك حبًا وشوقًا. نصيحة لا ترفض الدعوات والعروض الاجتماعية الجميلة والملفتة للنظر.

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