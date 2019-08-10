تنتظرك أحداث مهمة ومؤثرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يبتسم لك الحظ في بداية هذا الاسبوع المهم جدا الفعالة والنشيطة والسهلة تحت تاثير القمر من القوس يوم السبت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد فيقدم لك مشروعا مهما وتخطط لسفر او تقوم به او يقدم لك عرضا مهنيا يجعلك مرتاحا للاوضاع وتشعر بسيطرة اكبر على اعمالك وتغمرك الشجاعة وتصلك اخبار مفرحة وتتعزز المعنويات يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الجدي الترابي الصديق يومي الاحد والاثنين يجعلك تعمل بطريقة جيدة تتقدم تتفوق اخبار ممتازة تصلك من الخارج تطمئن بالك فيلمع نجمك وتنتعش حيويتك فترة مثمرة وايجابية جدا حاول ان تنهي كل الاعمال الصعبة وان تستفيد من نوعية الوقت الغنية بالحظوظ لكن سوف تتعقد الامور وتسير بشكل بطيء فتكون الفترة الاضعف والاصعب بين الابين الثلاثاء والخميس ثلاثة ايام فارغة من الحظوظ تحت تاثير القمر المكتمل من الدلو الذي يشكل مربعا فلكيا ضاغطا مع الشمس من الاسد الذي يعطيك طاقة جارفة ويطلب منك ان تكون ذكيا متمكنا من قدراتك وكفاءتك وجاهزا لكل ما هو طارىء حاول ان تواجه المصاعب بجرأة فانت جريء ولا تنقصك لا الكلمة ولا الحجة تعود وتتحسن الاوضاع من جديد مع وصول القمر الى الحوت يوم الجمعة فتتحول عطلة الاسبوع الى احتفال انتصار تقدم ونجاح فرح وتسلية اسبوع جيد ونوعية الوقت ممتازة يبقى عليك ان تتصرف بموضوعية.لكن على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات كوكب اورانوس المتقلبة.

عاطفياً: تعاني من سؤ تفاهم وقلق مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من الاسد الذي يجعلك تعيش مشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا وحافظ على استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي بحيث تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب لتنفعل وترتكب الاخطاء مع الاولاد الشريك والاحباء. للعازب انها فترة صعبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وتسامح وتفهم.

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