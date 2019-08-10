دوقة كامبريدج تكسر القواعد الملكية وترتدي "الشورت" للمرة الأولى منذ 8 سنوات

على الرغم من التزامها بالبروتوكولات الملكية الخاصة بالملابس، وارتدائها للفساتين والتنانير واحيانًا البناطيل، كسرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون القواعد وارتدت الشورت لأول مرة منذ ثماني سنوات، حيث نشرت مجلة "كوسموبوليتان"، أن كيت ميدلتون كسرت القواعد الملكية وظهرت لأول مرة مرتدية شورت مع زوجها الأمير ويليام الذي كان ايضًا مرتديًا الشورت، في سباق الملك الخيري للقوارب وهذه أول مرة ترتدي الشورت منذ أن اصبحت دوقة في عام 2011.

المرة الأخيرة التي ارتدت فيها كيت شورت كانت في سبتمبر / أيلول لعام 2008 أثناء حضورها لحفل Day-Glo Midnight Roller Disco بلندن، حيث ثارت إطلالة الأميرة كيت هذه العديد من التساؤلات حيث إن هذا الأمر من الممنوعات في القصر الملكي وإن الملكة متشدّدة للغاية في هذا الأمر.

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الجدير بذكره أن كيت لطالما تميّزت بإطلالتها الأنيقة والمحتشمة في جميع المناسبات ولطالما حافظت على القواعد الملكية ولم تتخطاها من قبل لكن ارتداء كيت للشورت لاقى استحسانًا من محبيها حيث إنها الآن تقدّم للعائلة المالكة أسلوبًا جديدًا للملابس.

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