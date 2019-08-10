"السيلفي" طريقة جديدة لمراقبة ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

أوضحت أبحاث جديدة طريقة مبتكرة وسهلة لقياس ومراقبة ضغط الدم باستخدام تصوير الفيديو الذاتي الـ (سيلفي). وتستخدم هذه الطريقة جهاز استشعار بصري في الهاتف الذكي لتتبع نمط تدفق الدم تحت جلد الوجه خلال دقيقتين هما زمن الفيديو المطلوب تصويره.

وقام بابتكار طريقة قياس ضغط الدم عن طريق تصوير فيديو قصير للوجه فريق مشترك من جامعة تورنتو الكندية وجامعة هانج زو نورمال الصينية، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

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وتعتبر مراقبة ضغط الدم أداة هامة في الوقاية من أمراض القلب وخاصة النوبات القلبية والسكتة الدماغية. وتتم هذه المراقبة حالياً باستخدام جهاز لقياس ضغط الدم، بينما توفر الطريقة الجديدة أداة ترافق الإنسان في كل مكان وهي الهاتف الذكي.

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية "سيركوليشن" تبين أن قياس ضغط الدم عن طريق تصوير الوجه فيديو بكاميرا الهاتف الذكي يوفر نتائج دقيقة للغاية.

ونظراً لأن تجربة الطريقة الجديدة اقتصرت على مشاركة محدودة لـ 1328 شخصاً، يتطلّب تأكيد هذه النتائج الواعدة تكرار التجارب بمشاركة عدد أكبر من المتطوعين، وتطوير أداة القياس وفقاً لنتائج كل تجربة.