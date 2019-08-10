دراسة: الحفاظ على صحة القلب يحمى من ألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

أوضحت دراسة جديدة أن الحفاظ على صحة القلب يساهم في خفض خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 60%، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة إكسبرس البريطانية.

وكشف العلماء أن الحفاظ على صحة القلب يكون عبر اتباع خطوات سهلة تعمل على التحكم بضغط الدم والكوليسترول، وخفض نسبة السكر في الدم، وزيادة النشاط البدني.

وتساعد عوامل مثل اتباع نظام غذائي صحي، وفقدان الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين، في خفض نسبة احتمال حدوث الموت المبكر بسبب أمراض القلب بنسبة 50 بالمئة.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من دائرة الخدمات المدنية في وايتهول، فإن صحة القلب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الدماغ، وبالتالي فإنها تساهم في الوقاية من الخرف.

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وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة سيفرين سابيا، عالمة الأوبئة في جامعة كوليدج بلندن: " تشير نتائجنا إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية في سن الخمسين، قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف".

وقد أجريت الدراسة على 7899 رجلاً وامرأة، عبر تحليل العلاقة بين أسلوب حياتهم الصحي، وأمراض الشيخوخة مثل الخرف.

ووجد الباحثون، بأن عوامل مثل التدخين، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة الكوليسترول في الدم، وضغط الدم، هي عوامل مرتبطة بصحة القلب والدماغ على حد سواء.

ويوصي الباحثون، باتباع أسلوب حياة صحي، للتقليل من احتمال الإصابة بأمراض القلب، والتي قد تؤدي بدورها إلى الإصابة بالخرف.